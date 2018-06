Companhia a Oriente: The Browers Company a caminho do Hub Criativo do Beato

Uma marca de cerveja, uma câmara e uma incubadora entram numa fábrica. O resultado até tem piada e vai começar a ser erguido em Setembro no Hub Criativo do Beato: chama-se The Browers Company, o novo modelo de negócio do Super Bock Group que em Lisboa será chamado de Browers Beato e brindado com um projecto desenhado pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura.

A ideia nasceu de uma parceria entre o Super Bock Group, a Câmara Municipal de Lisboa e a Startup Lisboa. Juntaram-se para dar mais uma forcinha ao renascimento da zona de Marvila e do Beato e, linhas gerais, o futuro espaço de 700 m2 vai incluir uma microcervejeira para produção de cervejas em pequena escala, uma zona de restauração (em parceria com o grupo Multifood, que gere casas que vão do Alma de Henrique Sá Pessoa ao Vitaminas) e uma área para eventos e workshops relacionados com a bebida.

©Gabinete do Arquitecto Souto Moura

A gestão é do grupo cervejeiro (que investiu três milhões de euros), mas o portefólio quer-se diversificado, com a presença de outras marcas nacionais e internacionais. A inauguração está prevista para Outubro de 2018.

