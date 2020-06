Concurso de fotografia desvia o olhar para a obra de Cassiano Branco

É um dos grandes nomes da arquitectura modernista portuguesa e mesmo que o nome só lhe diga alguma coisa, garantimos que conhece alguns dos seus mais emblemáticos projectos. Do Cinema Éden, nos Restauradores, ao antigo Hotel Vitória, hoje sede do PCP na Avenida da Liberdade, ou elegante Hotel Britania, na Rua Rodrigues Sampaio, também perto da Avenida, além do Coliseu do Porto ou o Portugal dos Pequenitos, em Coimbra. O espólio de Cassiano Branco (1897-1970) encontra-se à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa (AML) que este ano quis dar a conhecer melhor o legado do arquitecto através do programa Olhar Cassiano que inclui uma série de iniciativas.

É o caso do concurso de fotografia de arquitectura que está a decorrer até 31 de Agosto e que desafia à “descoberta e divulgação de facetas menos visíveis da sua arquitectura”. As fotografias a concurso devem reflectir “o registo das manifestações, características ou especificidades das obras arquitectónicas de Cassiano Branco em Portugal”. O autor da fotografia vencedora recebe um vale de desconto de 250€ para usar em formações do Instituto Português de Fotografia e também leva para casa publicações do Arquivo Municipal de Lisboa no valor de 90€. Além disso, a imagem será publicada na revista zOOm – Fotografia Prática e nas plataformas online do AML. Há ainda espaço para a atribuição de uma Menção Honrosa, que recebe um vale de desconto de 100€ na loja online de fotografia Niobo. Os prémios serão entregues no Hotel Britania a 3 de Dezembro e o regulamento está disponível para consulta no site do Arquivo Municipal de Lisboa.

O programa inclui ainda uma oferta à cidade de Lisboa: a 1 de Outubro será inaugurado um mural de arte urbana do artista algarvio HUARIU (ler who are you) que será pintado na intersecção da Avenida Almirante Reis com a Rua do Desterro, a menos de 1km de distância do berço de Cassiano, que nasceu na Rua do Telhal.

E ainda não acabou: entre 15 de Outubro e 9 de Janeiro do próximo ano, poderá ver no Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico, a exposição "cinema paraíso. memória descritiva" do fotógrafo e cineasta português Daniel Blaufuks que no início dos anos 90 passou pelo AML com um conjunto de fotografias do Cinema Éden. No mesmo local a 20 de Novembro há "Conversas fílmicas sobre Cassiano", com a exibição do filme de Edgar Pêra.

A 3 de Novembro, a Fundação Gulbenkian recebe o colóquio "Cassiano Branco, 50 anos depois", coordenado por Paulo Tormenta Pinto, professor catedrático do ISCTE, onde dirige o Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Escola de Tecnologias e Arquitectura. É também autor do livro Cassiano Branco Arquitetura e Artifício, cuja 3ª edição será lançada durante o colóquio.

