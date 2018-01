Conferências e visitas guiadas aos Prémios Valmor

O regresso do prémio de arquitectura mais cobiçado de Lisboa não se esgotou no anúncio dos vencedores. A Trienal de Arquitectura organizou um programa que dá a conhecer melhor os quatro grandes vencedores.

A 18 de Dezembro – e para compensar alguns anos de interregno – foram distinguidos os melhores projectos de arquitectura em Lisboa entre 2013 a 2016. ETAR de Alcântara, Museu do Dinheiro, Terraços do Carmo e Capitólio são as mais recentes coqueluches arquitectónicas da cidade e vão receber visitas guiadas e conferências com os arquitectos autores dos projectos vencedores. A entrada é livre e a organização só pede que se inscreva aqui.

Espreite o programa completo:

Vencedor 2013 - ETAR de Alcântara

8 de Janeiro (segunda-feira) - 18.00

Conferência com Frederico Valsassina, Manuel Aires Mateus e Iñaki Zoilo

13 de Janeiro (Sábado) - 11.00

Visita à obra com Frederico Valsassina e João Ferreira Nunes

Av. de Ceuta, 130A (Alcântara)



Vencedor 2014 - Banco de Portugal, Museu do Dinheiro

15 de Janeiro (segunda-feira) - 18.00

Conferência com João Pedro Falcão Campos

20 de Janeiro (sábado) - 11h00

Visita à obra com Gonçalo Byrne e João Pedro Falcão Campos

Largo de São Julião, 150 (Santa Maria Maior)

Vencedor 2015 - Terraços do Carmo

23 de Janeiro (terça-feira) - 14.30

Visita à obra com Carlos Castanheira e Pedro Carvalho

23 Janeiro (terça-feira) - 17h00

Conferência com Álvaro Siza

Largo do Carmo (Santa Maria Maior)

Vencedor 2016 - Cine-Teatro Capitólio

29 de Janeiro (segunda-feira) - 18.00

Conferência com Alberto Souza Oliveira



3 Fevereiro (sábado) - 11.00

Visita à obra com Alberto Souza Oliveira

Parque Mayer (Santo António)



