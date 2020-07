Cookoo tem um novo restaurante de poké havaiano na aplicação

Cubos de peixe fresco dispostos sobre arroz de sushi, com possibilidade de fruta para um toque mais exótico ou legumes. A nova aposta do kitchen hub Cookoo, de entrega de comida ao domicílio, vai para os pokés havaianos com o Pokay.

Há oito taças de poké disponíveis – quatro com salmão, duas com atum, uma com mistura de vários peixes e uma malga vegetariana. Há a salmahalo, com salmão, alga nori, sweet chili, togarashi, wakame, edamame, pepino, sésamo e alho francês (10,50€), o a-tum-ha, com atum, nori, abacate, pepino, maionese de kimchi, cebolinho (10€), o vegawaiano, que mantém o arroz de sushi mas leva apenas edameame, nori, wakame, abacate, manga, nabo, sésamo, alho francês e molho teriyaki (11€) ou o poké bowl mix, com camarão, atum, salmão, edamame, abacate e alga nori (10€).

“Em todas as taças encontram-se ingredientes frescos e de grande qualidade, que promovem a explosão de sabor e textura tão particular desta especialidade havaiana. Este é um conceito pensado para refeições fáceis e leves de verão, ideal para estes dias quentes que se têm sentido”, diz Manuel Perestrelo, chef responsável pelo menu.

Em jeito de lançamento do novo restaurante da aplicação, até 22 de Julho, é oferecida uma bowl em todos os pedidos superiores a 25€ na plataforma, bastando para isso pôr o código “#LevaaTaça” no momento da encomenda.

O kitchen hub Cookoo, com sede no Alto dos Moinhos, reúne já nove restaurantes com diferentes propostas de cozinha: para além do Pokay, há a Rosita (tacos e burritos), Tortto (trattoria italiana), Crudo (hambúrgueres de peixe), o Zao (sushi), MOM (comida de conforto), Garden Gourmet (vegetariano), a Croqueteria (croquetes) e o UNITED (hambúrgueres).

As encomendas podem ser feitas através da app ou do site, aos almoços (12.00-15.00) e jantares (19.00-23.00), e pode pedir o levantamento no Alto dos Moinhos ou a entrega ao domicílio. As entregas são feitas num raio alargado – depois de anunciarem a expansão da rede até ao Restelo, Carnaxide, Queluz ou Ramada, entregam também no Parque das Nações, Moscavide ou Prior Velho.

