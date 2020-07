Experiências pós-confinamento: a DGS nos restaurantes e a boa descoberta do Misc

Passou mês e meio desde que o protocolo Covid na restauração está a ser aplicado, e pode-se desde já concluir o seguinte, com base numa dezena de incursões (nem todas elegíveis para esta crítica). Há quem meça a rigor a distância entre mesas, mas mais de metade terá a fita métrica avariada. Há quem disponibilize gel à entrada (um quarto); quem o tenha só em áreas comuns (dois quartos); e quem nem à entrada, nem à saída, nem em lado nenhum (um quarto).

Há empregados que usam bem a máscara (a maioria, seis em dez); outros que a usam com o nariz de fora (dois em dez); outros que quando têm de chamar um colega a colocam para baixo (um caso); e ainda há sushimen que não usam máscara e esfregam o nariz entre um hozomaki e um niguiri (um caso). Há quem limpe as mesas na presença dos clientes (metade); quem limpe as mesas e a louça (um caso); e quem nem uma coisa nem outra (quatro casos). Há quem tenha adoptado menus por QR code (um terço); quem prefira menus descartáveis ou outras estratégias para que as pessoas não tenham de os manipular (metade); e quem se tenha limitado a plastificar as cartas (dois casos).

Há restaurantes que estão compostos, com lotação para cima de um terço (metade, sobretudo os com esplanadas em bairros residenciais); e há restaurantes praticamente vazios (outra metade, sobretudo os sem esplanada, com espaço interior reduzido ou instalados em zonas mais turísticas, entre o Castelo e Santos).

Outra nota. Embora as situações sejam diversas, como se vê, parece haver um afrouxamento gradual no cumprimento das orientações da DGS, desde o dia 18 de Maio.

Enfim, não é o caso do restaurante desta semana. Quem quiser comer em segurança – e bem – tem neste Misc uma boa opção. Gel (obrigatório) logo à porta. Cozinha aberta (muito importante). Máscaras bem postas e asseadas. Menu descartável (vinhos) e escrito no espelho. Pouca gente a manipular os pratos (duas pessoas). Poucos clientes (infelizmente, só eu e a minha companhia, num dia de semana).



Mas o que é o Misc by Tartar-ia? É um projecto da mesma equipa que esteve na origem da Tartar-ia, restaurante que nasceu para o Time Out Market, com grande sucesso, mesmo ali ao lado. Aos comandos estão Maria Calheiros Machado, dona e anfitriã, e o chef Vítor Santos.