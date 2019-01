Cordão humano pede nova oportunidade para a Praça do Martim Moniz

A iniciativa parte da associação Renovar a Mouraria que a 1 de Fevereiro propõe que a comunidade mostre o seu desagrado quanto ao projecto de concessão a privados que será instalado no meio da praça.

"A comunidade quer e precisa de um espaço verde, minimizador dos danos do ruído urbano e das dinâmicas de pressão turística que afectam fortemente a qualidade de vida em meio urbano", lê-se no evento criado no Facebook que soma já mais de duas centenas de confirmações e outras tanta centenas interessadas.

O desafio lançado pela associação da Mouraria quer juntar quem não está de acordo com o novo projecto para o Martim Moniz que inclui uma série de contentores marítimos reciclados e que será erguido pelo novo concessionário da placa central do Martim Moniz, o grupo Moon Brigade.

O cordão humano tem como objectivo exigir à Câmara Municipal de Lisboa a revisão desta concessão, de forma a ir ao encontro da comunidade local que em Novembro passado, numa sessão de esclarecimento promovida pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, rejeitou o projecto. Nesse dia, moradores, arquitectos, associações e representantes políticos deixaram bem clara a preferência por um espaço verde.

Recordamos também que em Dezembro, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior reiterou o descontentamento face às novas soluções apresentadas pelo promotor que eliminou do projecto uma vedação em redor do recinto.

Esta manifestação surge numa altura em que já se vislumbram obras no Martim Moniz. No entanto, e para já, as obras iniciadas não estão relacionadas com este projecto, tratando-se de obras de recuperação de pavimento e arborização, um projecto assinado pelo arquitecto José Adrião e incluído na iniciativa municipal Uma Praça em Cada Bairro.

