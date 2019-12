Couves de caldo verde comunitário vêm da agrofloresta de Campolide

O projecto Bela Flor Respira nasceu para criar uma agrofloresta urbana no Bairro da Bela Flor, em Campolide, a primeira na cidade com cariz pedagógico. Agora comemora um ano de vida com um grande convívio.

Foi com a ajuda do Orçamento Participativo que o ano passado ganhou vida esta floresta, uma iniciativa criada por uma equipa de entendidos do Brasil, país onde nasceu esta técnica do agroflorestamento.

Este domingo não só pode ficar a conhecer melhor o Bela Flor Respira, como pode cimentar laços com a comunidade envolvida no projecto, enquanto come um caldo verde com couves colhidas na agrofloresta. Consigo só tem de levar castanhas para assar ou mais alguma coisa para partilhar entre comes e bebes, para um “magusto de Natal” que vai decorrer entre as 13.00 e as 17.00 de domingo. A partir das 16.00 haverá um momento musical a cargo de Salvador Nogueira.

Rua da Pedreira do Fernandinho, Bairro da Bela Flor (Campolide). Dom 13.00-17.00. Entrada livre

