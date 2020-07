Crush Doughnuts inaugura loja própria no dia 5 de Agosto

A marca de dónutes artesanais ganha finalmente morada própria no início de Agosto, ao lado do Ground Burger.

Foi em Setembro de 2018 que os donos da hamburgueria Ground Burger se aventuraram no mundo dos dónutes frescos e artesanais. De um fim-de-semana de testes passou a pop-up semanal no restaurante, de quarta-feira a domingo, mas a loja própria prometida foi tendo atrasos atrás de atrasos. Agora tem, por fim, uma data para provar as roscas sem cheiro a hambúrguer: a loja da Crush Doughnuts abre quarta-feira, dia 5 de Agosto.

A casa própria fica ao lado do Ground Burger, no número 140E, e além dos dónutes americanos vai oferecer café de especialidade e “outras bebidas especiais desenvolvidas na casa”, promete a dona, Caroline Eng. Haverá também café de filtro.

No total vão estar disponíveis 15 variedades de dónutes na loja. A massa de todos é brioche, fermentada durante 24 horas, uma receita que resulta de uma pesquisa feita por Caroline ao longo dos últimos anos. “É um fabrico lento, feito o mais próximo possível do horário de abertura de loja e com primor pelos ingredientes frescos, sazonais e sem químicos adicionados”, refere.

Até à data de inauguração, pode continuar a lambuzar-se com os dónutes no Ground Burger e este fim-de-semana até há novidades: quatro novos sabores. O Passion Fruit, com cobertura de maracujá, está de volta ao menu por tempo limitado, para celebrar o Verão. Lançaram também o Mojito, com um glacé que combina rum e hortelã e tem, no topo, chocolate e folhas de hortelã cristalizadas. A estes juntam-se também o novo Apple Pie, com glacé de doce de leite com recheio de maçã e creme de doce de leite e uma cobertura com merengue e crumble de canela mexicana; e o Coconut&Mango, com glacé de manga com recheio de creme de coco e merengue e coco ralado no topo. Os preços variam entre os 2,95€ e os 5,95€.

O Apple Pie e o Coconut&Mango estão disponíveis apenas no Ground Burger, sem possibilidade de encomendar através das plataformas de delivery.

A partir de 5 de Agosto, a loja própria estará aberta de terça-feira a domingo, das 08.00 às 20.00.

Avenida António Augusto Aguiar, 140 (São Sebastião).



