Curta-metragem portuguesa na corrida aos Óscares para estudantes

A Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, responsável pela atribuição dos Óscares, voltou a destacar o cinema português, num ano em que a curta-metragem animada Ice Merchants já havia sido nomeada para os principais prémios da indústria cinematográfica. Desta vez, no âmbito dos Student Academy Awards, destinados a produções realizadas no âmbito universitário, é Encoberto que merece destaque. A curta de Rodrigo Rebello de Andrade é uma das semifinalistas na categoria Narrativa, onde compete com 16 produções de todo o mundo, uma estreia para o cinema português.

Encoberto, que fez parte da Seleção Oficial do Curtas Vila do Conde, na secção “Take One!”, já tinha vencido este ano com o prémio Sophia Estudante, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema, tendo ainda levado para casa os galardões de Melhor Argumento (assinado por Pedro Alegria) e Melhor Interpretação (atribuído a todo o elenco) no YMOTION – Festival de Cinema Jovem de Famalicão. Realizado no âmbito da Licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema, narra a história de um agente infiltrado que tem como missão capturar um grupo de assaltantes. Encoberto conta com as interpretações de Rafael Morais (Amadeo), Pedro Lacerda (Terra Nova), João Pedro Mamede (Ordem Moral), Simon Frankel (Salgueiro Maia – O Implicado) e Rafael Gomes (Sombras Brancas), contando ainda com a participação especial do realizador Manuel Mozos (Ramiro).

Os Student Academy Awards, que já vão para a 50.ª edição, são uma competição internacional com várias categorias: Animação, Documentário, Narrativa em Imagem Real e Alternativo/Experimental. Anteriores vencedores destes galardões ganharam um total de 12 Óscares e receberam 63 nomeações, entre eles cineastas como Pete Docter, Robert Zemeckis ou Spike Lee. Nesta edição, foi batido um recorde de submissões: 2444, das quais foram seleccionadas 63 para as listas de semifinalistas. Os finalistas serão conhecidos em meados do próximo mês de Setembro e a cerimónia de entrega dos prémios está marcada para Outubro.

