Da Caparica para Santos, Myra serve ostras e cocktails no centro da cidade

Há um ano, Maryam e Ryan abriram um bar na Costa da Caparica. Agora, o Myra instala-se em Santos para trazer um pouco do espírito de praia para a cidade.

A esplanada tem o mesmo azul cobalto que tinge a fachada voltada para a praia. Faz agora um ano que Maryam Aboukhater e Ryan Barth-Dwyer abriram o Myra, um bar de ostras e cocktails na Costa da Caparica, com uma boa dose de música e diversão. Na recta final de 2025, expandiram o conceito e abriram a segunda "ostraria". Fica em Santos e traz um pouco do espírito de praia para o centro da cidade. Só fica a faltar a areia.

"As coisas correram mesmo bem na praia, tivemos grandes festas lá. Mas, depois disso, precisávamos de ter um sítio permanente em Lisboa. Encontrámos este espaço, que era um bar de jazz e tinha uma aura que encaixava perfeitamente no que procurávamos", começa por contar Maryam. Entre os dois bares, há semelhanças e diferenças. O azul cobalto irrompe na paisagem, inspirado na paleta do Myra da Caparica. A carta foi adaptada à cidade, mas o espírito descontraído – boémio até – permanece. Entre DJs e amigos da casa, tal como junto à praia, os fins-de-semana são vividos em clima de festa.

Rita Chantre

A segunda morada existe também para complementar a sazonalidade do primeiro espaço, que enche durante o Verão, mas fecha portas durante a época baixa. "Aqui, já começamos a ter clientes habituais, incluindo alguns locais, pessoas mais velhas que estão aqui à volta, mas também alguns estudantes. Sentimos que o próprio bairro está a desenvolver-se", resume Maryam, uma criativa do mundo da arte e do marketing, de origem libanesa.

Outro elo inquebrável que une os dois bares são as ostras, claro (não é por acaso que se inventou a palavra "ostraria" para denominar o estabelecimento). São servidas à unidade (3€), à meia dúzia (15€) e à dúzia (28€) – ao natural ou com um molho picante. A ligação ao mar e aos pescadores também se mantém. Deles continua a chegar o peixe do dia, usado para preparar o ceviche (17€). Ainda no segmento dos frios surge a Salada Dragão (13€), com uma mistura de folhas, ervas, pepino, picles e molho szechuan.

Rita Chantre Ceviche e Citrus Mezcalita

Ryan é um chef nova-iorquino que passa também agora uma boa parte do tempo em Lisboa. É ele quem desenha as ementas de ambos os espaços, sob óbvias influências das gastronomias asiáticas e sul-americanas. É por isso que o menu de Santos apresenta dumplings caseiros – de frango (15€) e vegetarianos (13€) e meio frango assado (22€), com especiarias shawarma, arroz unami, picles e labneh com cardamomo.

"Temos os dois a mesma ideia do que é boa comida: quando um produto é bom, só temos de sublimar isso. Então, é voltar às bases. E, um pouco por toda a cidade, vemos os restaurantes ficarem mais e mais caros, de uma maneira que os portugueses não conseguem suportar. E na Caparica sinto o mesmo: tudo o que está a nascer parece tão descontextualizado. São sítios óptimos, mas são feitos para turistas. Não havia nenhum sítio onde pudéssemos ir e onde nos sentíssemos descontraídos", recorda.

DR Maryam e Ryan, dias antes da abertura no Myra na Costa da Caparica

No interior do Myra, a parede da direita está preenchida por fotografias. É mais uma referência à outra margem, mais especificamente aos pescadores locais que continuam a fazer-se ao mar. São retratos a cores, todos eles à venda com as receitas a reverterem para a comunidade.

De volta à mesa, há ainda um menu por explorar – o dos cocktails, outro dos orgulhos da casa. Servem-se receitas clássicas, sim, mas também misturas originais como a Citrus Mezcalita (12€), bebida tingida de um laranja intenso (que fica especialmente bem sobre o azulão das mesas) e que segue a fórmula da margarita, com o sal na borda do copo. Mais doce, mas também mais singular, o Ginja Sour (9€) é outra receita da casa, feita com licor de ginja, limão e clara de ovo.

Rita Chantre Salada Dragão

Não estamos nas festas da Costa da Caparica – a 28 de Maio, o alinhamento do MOGA passa pela ostraria –, mas em Santos também há uma agenda concorrida. As quintas-feiras são especialmente musicais e eclécticas, com o bar a servir como ponto de encontro de músicos e artistas. Há ainda mercados de roupa em segunda mão, serões de stand-up comedy, DJs a aquecer os ânimos e as happy hours de ostras e vinho, sempre às quartas e quintas.

E se aos final do dia não falta programa, ao almoço compensa-se com um menu especial. Custa 12€ e inclui um dos três pratos do dia e uma bebida. Caso se sinta mais aventureiro, pode sempre pedir um dos shots com ostras. Custa 7€ e pode vir com mezcal, bloody mary e gin e limão. Uma degustação do trio completo fica por 20€.

Largo de Santos, 1 D (Santos). Qua-Dom 12.00-01.00

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