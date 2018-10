Delírio verde e sustentável em Las Vegan

Ricardo Macedo apostou as fichas todas em Las Vegan e abriu um restaurante – não é gralha, este é mesmo o nome do espaço em Arroios, com uma ementa de comidas e bebidas completamente vegan e uma série de piadas e trocadilhos inteligentes.

Designer, locutor, músico, cozinheiro, Ricardo viveu em Barcelona alguns anos e tornou-se um habitué no Quinoa, um pequeno restaurante-bar vegan e vegetariano que – pensou – haveria um dia de reproduzir em Portugal. Primeiro decidiu andar pelo país de auto-caravana, na zona da Costa Vicentina, até que o actual sócio, João Antunes, lhe fez ver que o momento para abrir um restaurante vegan em Lisboa era agora. “Foram nove meses de gestação”, diz, entre procura de espaço, obras e a abertura na última semana, reforçando que queria que este fosse um espaço entre os buffets livres e os restaurantes “mais xpto” que seguem esta dieta – é para comer umas entradas, sandes, saladas, boas sobremesas.

A ideia era ser ele próprio o cozinheiro. Mas durante as obras, apesar de ser pequeno, o espaço foi recebendo muitos olhares curiosos e aumentando de seguidores nas redes sociais. Ricardo chamou então Helena Loja, com formação macrobiótica, e o menu ganhou outra dimensão. Há sempre uma sopa do dia, com pãozinho torrado e legumes da Fruta Feia e AgroBio (3€), e nas entradas há hummus (3,50€), uma mistura de couves com chucrute, sementes de mostarda, de sésamo e abóbora tostadas (3,50€) ou uma macerada de três tomates com pepino e azeitonas, sal, azeite, orégãos e vinagre balsâmico (3,50€). Conforme for lendo o menu, vai encontrando os trocadilhos: a primeira sandes é a Gerard Vurguer, com um hambúrguer do dia, cebola caramelizada, tomate, pepinillo, mix de folhas verdes (7,50€) ou as sanduíches em pão especial (que resulta de uma parceria com Cláudia Bicho, da Micropadaria) – a sand’épica, com tomate cereja assado, rúcula, creme vegano e pesto de espinafres, servida em focaccia (11€) ou a sand’época, com ricotta vegana, fruta da época, rúcula, espinafres, nozes e molho de agave com limão em pão de chapata (9,50€).

Fotografia: Manuel Manso

Depois pode pedir send nudles, com uns noodles de curgete com tomate seco, azeitonas pretas e nozes com pesto de kale, o nudeless pad thai, com cenoura, kale, couve e cebola roxa com amendoim, gengibre laminado, folhas de menta e molho de chilli doce (7,50€) ou a kal-el, com folhas de kale, quinoa vermelha, chucrute, abacate, batata doce, sementes de cânhamo com molho de tahine, alho e limão (10€).

Fotografia: Manuel Manso

James Brownie está nas sobremesas, com chocolate negro e fruta da época, por enquanto romã (4€), há o pudim de chia Lebouf (2,50€) e great balls of baunilha, umas bolinhas com côco ralado, sementes de cânhamo, tâmaras com farinha de amêndoa e nozes (2,50€).

Também para as bebidas houve uma busca intensa e atenta aos rótulos: há sidra Good Cider de San Sebastian, o vinho Zebro, em branco e tinto, cerveja vadia à pressão, uns quantos gins e vermutes portugueses.

E o que acontece no Las Vegan não tem de ficar necessariamente no Las Vegan: pode sempre pedir para levar.

Rua Cavaleiro de Oliveira, 53B (Arroios). 93 873 9955. Ter-Qua 12.30-20.30, Qui-Sáb 12.30-23.00.



