Do trânsito a objectos proibidos, saiba os detalhes da passagem de ano na Praça do Comércio

A partir das 16.00 de terça-feira, 31 de Dezembro, o trânsito automóvel vai estar condicionado na Praça do Comércio, em Lisboa. À semelhança de anos anteriores, a PSP aconselha, por isso, a deslocação em transportes públicos para a zona da festa de passagem de ano, onde actuarão José Cid e Mickael Carreira.

Com o metropolitano a funcionar até às 03.00 e os reforços nos meios operados pela Carris e pela CP, a deslocação torna-se mais fácil. No entanto, a partir das 17.00, ninguém poderá recorrer à estação de metro do Terreiro do Paço, já que toda a praça será vedada. Os acessos poderão fazer-se, assim, em seis pontos próximos, a partir das estações do Cais do Sodré, Rossio e Santa Apolónia, para quem viajar de metro.

"A entrada está condicionada a determinados locais, com revista sumária de segurança, que tem como objectivo prevenir a entrada de objectos proibidos por lei ou considerados potencialmente perigosos, tendo em conta a grande concentração de pessoas", explicou Iuri Rodrigues, comandante da PSP, em conferência de imprensa, citado pela agência Lusa. Os pontos de acesso serão nos cruzamentos da Rua do Arsenal com a Rua do Porto Santo, da Conceição com as ruas Áurea, Augusta, da Prata e dos Fanqueiros, e da Rua da Alfândega com a Rua dos Armeiros. "Não haverá entrada pela Ribeira das Naus, nem Infante Dom Henrique, que serão vias de emergência", clarificou o mesmo responsável.

Polícia de prevenção

Quanto a questões de segurança, além da habitual revista à entrada do recinto, vai existir policiamento de visibilidade, com o objectivo de "garantir que todos os locais de festejo estejam em segurança e que tudo decorra de forma tranquila e sem incidentes", afirmou o subintendente Manuel Gonçalves, chefe da área operacional do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Será, assim, adoptada uma "vertente preventiva", tendo em conta a grande concentração de pessoas esperada para esta terça-feira.

Para manter o nível de segurança na zona, não serão permitidos objectos como garrafas ou copos de vidro, guarda-chuvas, capacetes, selfie-sticks, cadeiras ou quaisquer objectos que, pela sua dimensão, "possam ser contundentes".

As autoridades aconselham, ainda, a chegar cedo ao local. "Pelas 21.30 há um concerto, depois, pela meia-noite, cerca de 10 minutos de fogo de artificio, e depois novo concerto", precisou Iuri Rodrigues. Quem estiver ainda a caminhar para o Terreiro do Paço já com um pé em 2025, corre o risco de não conseguir entrar no recinto.