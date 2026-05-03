Durante uma semana, Rui Paula vai servir pratos do DOP em Lisboa

O Café Príncipe Real vai ser alvo de um “takeover”. Entre 6 e 10 de Maio, o chef Rui Paula vai dar um toque especial à carta do restaurante do hotel Memmo.

Um snack, um prato principal, uma entrada e uma sobremesa. Rui Paula vai trazer a Lisboa uma versão condensada do DOP, restaurante do Porto que conquistou a sua primeira estrela Michelin este ano. Os pratos vão estar disponíveis no Café Príncipe Real, no hotel Memmo, desta quarta-feira a domingo (6 a 10 de Maio), tanto ao almoço como ao jantar.

A iniciativa é apresentada como um “takeover” do chef portuense, mas o menu especial é, na verdade, partilhado com o chef da casa, Jorge Fernandes. Em cada um dos quatro momentos, é possível escolher entre as opções criadas por um ou por outro. Os preços diferem. Por outro lado, a experiência é pensada para funcionar sempre harmoniosamente.

Nos snacks, há tartelete de sapateira do DOP (6€) e bacalhau e salsa do Café Príncipe Real (5€). Nas entradas, carabineiro, oca e cogumelo do DOP (28€) e atum, ajoblanco e maçã verde do Café Príncipe Real (17€). Os principais têm opção de peixe – tamboril, beringela e galanga, do DOP (34€) – e de carne – novilho, acelga e batata, da casa (30€). A sobremesa do DOP é topinambour e avelã (12€) e a caseira cereja, brioche e vinho do Porto (10€).

DR Jorge Fernandes no Café Príncipe Real

O menu com os pratos de Rui Paula vai estar disponível em simultâneo com a carta habitual do Café Príncipe Real, onde se encontram opções como escalope de foie gras, tarte tatin provençal, carpaccio de novilho, arroz cremoso de lavagante ou tornedó de novilho.

Rua D. Pedro V, 56J (Príncipe Real). Qua-Dom 12.00-15.30, 15.45-23.00

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