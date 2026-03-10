Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Chuva de estrelas na Madeira? Veja a gala do Guia Michelin 2026 em directo

A terceira edição do Guia Michelin para Portugal é apresentada esta terça-feira, no Funchal. As contas fazem-se no final, mas será desta que há um restaurante a conquistar as três estrelas? Veja aqui a cerimónia em directo.

Hugo Torres
Escrito por
Hugo Torres
Director-adjunto, Time Out Portugal
Michelin
DR/Michelin | O boneco da Michelin no Mercado dos Lavradores
Publicidade

O Guia Michelin é o mais reconhecido guia de restaurantes do mundo. Depois de muitos anos acoplada a Espanha, a gastronomia portuguesa passou a ter, em 2024, uma edição própria do famoso guia vermelho. As primeiras estrelas dessa nova vida foram atribuídas no NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, na qual Vítor Matos se sagrou como o principal vencedor. Depois veio a gala na Alfândega do Porto, em 2025, e a estrela para Marlene Vieira, a única mulher chef do país com essa distinção. Falta saber se agora, em 2026, continuará a solitária nessa condição.

A gala deste ano acontece esta terça-feira, 10 de Março, no hotel Savoy Palace, no Funchal. Em 2027, a gala Michelin será em Coimbra, anunciou o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, logo no início da cerimónia.

Apresentada por Daniela Ruah, a cerimónia de 2026 teve início às 18.30. A emissão nas plataformas da Michelin arrancou antes, com a chef pasteleira Juliana Penteado a receber os convidados na passadeira vermelha. Pode acompanhar em directo no vídeo abaixo. Se preferir ver pela televisão, pela primeira vez também pode: o Conta Lá será o primeiro canal em todo o mundo a transmitir uma gala da Michelin nesse formato. O Conta Lá encontra-se na posição 15 do MEO, 123 da NOS e 999 da Vodafone.

Portugal parte para esta cerimónia com oito restaurantes com duas estrelas Michelin, 38 restaurantes com uma, seis restaurantes com estrela verde, 28 Bib Gourmand (melhor relação qualidade-preço) e 116 recomendados. O que falta? Um restaurante com três estrelas Michelin, a distinção máxima. Em entrevista à Time Out, Henrique Sá Pessoa disse ter essa ambição – mas, com um restaurante ainda a estrear, dificilmente será este ano. Na própria Madeira, há outra hipótese: Benoît Sinthon (Il Gallo d'Oro). Ou José Avillez (Belcanto). Ou Hans Neuner (Ocean). Ou Ricardo Costa (The Yeatman). Ou Dieter Koschina (Vila Joya). No final fazem-se as contas.

Uma estrela Michelin (10 novos)

  • A Cozinha do Paço (Évora) – Afonso Dantas
  • Alameda (Faro) – Rui Sequeira
  • DOP (Porto) – Rui Paula e Sandro Teixeira
  • Éon (Porto) – Tiago Bonito
  • Gastro by Elemento (Porto) – Ricardo Dias Ferreira
  • In Diferente (Porto) – Angélica Salvador
  • Kappo (Cascais) – Tiago Penão
  • Largo do Paço (Amarante) – Francisco Quintas
  • Mapa (Montemor-o-Novo) – David Jesus
  • Schistó (Peso da Régua) – Vítor Matos e Vítor Gomes

Estrela verde (sete, uma nova)

  • Encanto (Lisboa) – Diogo Formiga e José Avillez
  • Herdade do Esporão (Reguengos de Monsaraz)  Carlos Teixeira 
  • Il Gallo d’Oro (Funchal) – Benoît Sinthon
  • Malhadinha Nova (Albernoa) – Joachim Koerper
  • Mesa de Lemos (Viseu) – Diogo Rocha
  • Ó Balcão (Santarém) – Rodrigo Castelo
  • A Cozinha do Paço (Évora) – Afonso Dantas

Bib Gourmand (dois novos)

  • Mesa 15 (Leiria) – Petr Kiss
  • Taberna Sakra (Alverca do Ribatejo – Hugo China Ferreira

Recomendados (34 novos)

  • 1638 by Nacho Manzano (Vila Nova de Gaia) – Nacho Manzano e Tony Salgado
  • Atrevo (Porto) – Rita Magro
  • Austa (Almancil) – David Barata
  • Authentic (Almancil) – Ricardo Luz
  • Bistrô Severo (Porto) – Tiago Bonito
  • Broto (Lisboa) – Pedro Pena Bastos
  • Cafezique (Loulé) – Leandro Araújo
  • Camilo (Porto) – Diogo Coimbra
  • Coral – Diogo Pereira (Porches)
  • Cozinha das Flores (Porto) – Nuno Mendes
  • Cozinha do Douro (Lamego) – José Maria Gomes
  • Deraiz (Rebordinho) – Nuno Fonte
  • Duoo Gastro Theatre (Portimão) – Catarina Monteiro, Leandro Silva
  • Essences (Lousã) – Ferran Arnau
  • Forno da Telha (Évora) – Miguel Rocha Vieira
  • Intemporal (Paço d’Arcos) – Miguel Simões
  • Izakaya Japanese Cuisine Rube Mesquita
  • JNcQUOI Fish – Filipe Caravalho
  • JNcQUOI Table – Filipe Caravalho
  • Liz (Porto) – Daniel Carvalheira 
  • Manjar dos Leitões (Póvoa de Varzim) – Evaristo Martins
  • Maré (Cascais) – José Avillez e Filipe Pin
  • Mercantel (Aveiro) – Cristiano Barata
  • Mesa Farta (Tavira) – João Viegas
  • Mitsu (Lisboa) – Shinyu Koike
  • O Manel (Nogueira – Manuel de Oliveira
  • Omakase Wa (Lisboa) – Ashik Yonjan
  • Pearl (Faro) João Silva e Domingos Câmara
  • Quinta do Quetzal (Vidigueira) – João Mourato
  • Refeitro da Baixa (Coimbra) – João França
  • Salta (Lisboa) – Tomaz Salema Reis
  • Santa Joana (Lisboa) – Bruno Antunes, Mauricio Varela, Nuno Mendes
  • Sult (Cascais) – Nelson Soares
  • Tasco da Ilga (Azambuja) – Madalena Dias

Prémio Serviço

  • Adácio Ribeiro (Vila Foz, Porto)

Melhor Sommelier

  • Carlos Monteiro (Casa de Chá da Boa Nova, Matosinhos)

Em actualização

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Está à procura dos melhores restaurantes de Lisboa? Escolhemos os 100 que mais nos entusiasmam para 2026. Nas novidades, ainda cheiram a tinta os artigos sobre o Flamma, o Faminto, o Black Moon, o La Repubblica 29 e o Pub Lisboeta Mercearia Pachecas. No departamento das sandes, o Vetrina chegou a Campo de Ourique e o Katsu, no Cais do Sodré, é um fenómeno. Já na padaria Moko, é tudo vegano: croissants, empanadas, folhados mistos, pastéis de nata... Voltando aos chefs, tome nota destas notícias: Maurício Varela tomou conta do Ofício e Ana Leão do Corrupio.

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.