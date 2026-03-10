Chuva de estrelas na Madeira? Veja a gala do Guia Michelin 2026 em directo

A terceira edição do Guia Michelin para Portugal é apresentada esta terça-feira, no Funchal. As contas fazem-se no final, mas será desta que há um restaurante a conquistar as três estrelas? Veja aqui a cerimónia em directo.

O Guia Michelin é o mais reconhecido guia de restaurantes do mundo. Depois de muitos anos acoplada a Espanha, a gastronomia portuguesa passou a ter, em 2024, uma edição própria do famoso guia vermelho. As primeiras estrelas dessa nova vida foram atribuídas no NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, na qual Vítor Matos se sagrou como o principal vencedor. Depois veio a gala na Alfândega do Porto, em 2025, e a estrela para Marlene Vieira, a única mulher chef do país com essa distinção. Falta saber se agora, em 2026, continuará a solitária nessa condição.

A gala deste ano acontece esta terça-feira, 10 de Março, no hotel Savoy Palace, no Funchal. Em 2027, a gala Michelin será em Coimbra, anunciou o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, logo no início da cerimónia.

Apresentada por Daniela Ruah, a cerimónia de 2026 teve início às 18.30. A emissão nas plataformas da Michelin arrancou antes, com a chef pasteleira Juliana Penteado a receber os convidados na passadeira vermelha. Pode acompanhar em directo no vídeo abaixo. Se preferir ver pela televisão, pela primeira vez também pode: o Conta Lá será o primeiro canal em todo o mundo a transmitir uma gala da Michelin nesse formato. O Conta Lá encontra-se na posição 15 do MEO, 123 da NOS e 999 da Vodafone.

Portugal parte para esta cerimónia com oito restaurantes com duas estrelas Michelin, 38 restaurantes com uma, seis restaurantes com estrela verde, 28 Bib Gourmand (melhor relação qualidade-preço) e 116 recomendados. O que falta? Um restaurante com três estrelas Michelin, a distinção máxima. Em entrevista à Time Out, Henrique Sá Pessoa disse ter essa ambição – mas, com um restaurante ainda a estrear, dificilmente será este ano. Na própria Madeira, há outra hipótese: Benoît Sinthon (Il Gallo d'Oro). Ou José Avillez (Belcanto). Ou Hans Neuner (Ocean). Ou Ricardo Costa (The Yeatman). Ou Dieter Koschina (Vila Joya). No final fazem-se as contas.

Uma estrela Michelin (10 novos)

A Cozinha do Paço (Évora) – Afonso Dantas

Alameda (Faro) – Rui Sequeira

DOP (Porto) – Rui Paula e Sandro Teixeira

Éon (Porto) – Tiago Bonito

Gastro by Elemento (Porto) – Ricardo Dias Ferreira

In Diferente (Porto) – Angélica Salvador

Kappo (Cascais) – Tiago Penão

Largo do Paço (Amarante) – Francisco Quintas

Mapa (Montemor-o-Novo) – David Jesus

Schistó (Peso da Régua) – Vítor Matos e Vítor Gomes

Estrela verde (sete, uma nova)

Encanto (Lisboa) – Diogo Formiga e José Avillez

Herdade do Esporão (Reguengos de Monsaraz) Carlos Teixeira

Il Gallo d’Oro (Funchal) – Benoît Sinthon

Malhadinha Nova (Albernoa) – Joachim Koerper

Mesa de Lemos (Viseu) – Diogo Rocha

Ó Balcão (Santarém) – Rodrigo Castelo

A Cozinha do Paço (Évora) – Afonso Dantas

Bib Gourmand (dois novos)

Mesa 15 (Leiria) – Petr Kiss

Taberna Sakra (Alverca do Ribatejo – Hugo China Ferreira

Recomendados (34 novos)

1638 by Nacho Manzano (Vila Nova de Gaia) – Nacho Manzano e Tony Salgado

Atrevo (Porto) – Rita Magro

Austa (Almancil) – David Barata

Authentic (Almancil) – Ricardo Luz

Bistrô Severo (Porto) – Tiago Bonito

Broto (Lisboa) – Pedro Pena Bastos

Cafezique (Loulé) – Leandro Araújo

Camilo (Porto) – Diogo Coimbra

Coral – Diogo Pereira (Porches)

Cozinha das Flores (Porto) – Nuno Mendes

Cozinha do Douro (Lamego) – José Maria Gomes

Deraiz (Rebordinho) – Nuno Fonte

Duoo Gastro Theatre (Portimão) – Catarina Monteiro, Leandro Silva

Essences (Lousã) – Ferran Arnau

Forno da Telha (Évora) – Miguel Rocha Vieira

Intemporal (Paço d’Arcos) – Miguel Simões

Izakaya Japanese Cuisine Rube Mesquita

JNcQUOI Fish – Filipe Caravalho

JNcQUOI Table – Filipe Caravalho

Liz (Porto) – Daniel Carvalheira

Manjar dos Leitões (Póvoa de Varzim) – Evaristo Martins

Maré (Cascais) – José Avillez e Filipe Pin

Mercantel (Aveiro) – Cristiano Barata

Mesa Farta (Tavira) – João Viegas

Mitsu (Lisboa) – Shinyu Koike

O Manel (Nogueira – Manuel de Oliveira

Omakase Wa (Lisboa) – Ashik Yonjan

Pearl (Faro) João Silva e Domingos Câmara

Quinta do Quetzal (Vidigueira) – João Mourato

Refeitro da Baixa (Coimbra) – João França

Salta (Lisboa) – Tomaz Salema Reis

Santa Joana (Lisboa) – Bruno Antunes, Mauricio Varela, Nuno Mendes

Sult (Cascais) – Nelson Soares

Tasco da Ilga (Azambuja) – Madalena Dias

Prémio Serviço

Adácio Ribeiro (Vila Foz, Porto)

Melhor Sommelier

Carlos Monteiro (Casa de Chá da Boa Nova, Matosinhos)

