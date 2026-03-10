Chuva de estrelas na Madeira? Veja a gala do Guia Michelin 2026 em directo

[category]
[title]
A terceira edição do Guia Michelin para Portugal é apresentada esta terça-feira, no Funchal. As contas fazem-se no final, mas será desta que há um restaurante a conquistar as três estrelas? Veja aqui a cerimónia em directo.
O Guia Michelin é o mais reconhecido guia de restaurantes do mundo. Depois de muitos anos acoplada a Espanha, a gastronomia portuguesa passou a ter, em 2024, uma edição própria do famoso guia vermelho. As primeiras estrelas dessa nova vida foram atribuídas no NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, na qual Vítor Matos se sagrou como o principal vencedor. Depois veio a gala na Alfândega do Porto, em 2025, e a estrela para Marlene Vieira, a única mulher chef do país com essa distinção. Falta saber se agora, em 2026, continuará a solitária nessa condição.
A gala deste ano acontece esta terça-feira, 10 de Março, no hotel Savoy Palace, no Funchal. Em 2027, a gala Michelin será em Coimbra, anunciou o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, logo no início da cerimónia.
Apresentada por Daniela Ruah, a cerimónia de 2026 teve início às 18.30. A emissão nas plataformas da Michelin arrancou antes, com a chef pasteleira Juliana Penteado a receber os convidados na passadeira vermelha. Pode acompanhar em directo no vídeo abaixo. Se preferir ver pela televisão, pela primeira vez também pode: o Conta Lá será o primeiro canal em todo o mundo a transmitir uma gala da Michelin nesse formato. O Conta Lá encontra-se na posição 15 do MEO, 123 da NOS e 999 da Vodafone.
Portugal parte para esta cerimónia com oito restaurantes com duas estrelas Michelin, 38 restaurantes com uma, seis restaurantes com estrela verde, 28 Bib Gourmand (melhor relação qualidade-preço) e 116 recomendados. O que falta? Um restaurante com três estrelas Michelin, a distinção máxima. Em entrevista à Time Out, Henrique Sá Pessoa disse ter essa ambição – mas, com um restaurante ainda a estrear, dificilmente será este ano. Na própria Madeira, há outra hipótese: Benoît Sinthon (Il Gallo d'Oro). Ou José Avillez (Belcanto). Ou Hans Neuner (Ocean). Ou Ricardo Costa (The Yeatman). Ou Dieter Koschina (Vila Joya). No final fazem-se as contas.
Em actualização
Está à procura dos melhores restaurantes de Lisboa? Escolhemos os 100 que mais nos entusiasmam para 2026. Nas novidades, ainda cheiram a tinta os artigos sobre o Flamma, o Faminto, o Black Moon, o La Repubblica 29 e o Pub Lisboeta Mercearia Pachecas. No departamento das sandes, o Vetrina chegou a Campo de Ourique e o Katsu, no Cais do Sodré, é um fenómeno. Já na padaria Moko, é tudo vegano: croissants, empanadas, folhados mistos, pastéis de nata... Voltando aos chefs, tome nota destas notícias: Maurício Varela tomou conta do Ofício e Ana Leão do Corrupio.
[category]
[title]
Discover Time Out original video