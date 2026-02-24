Subscrever
Notícias

Vetrina: as sandes italianas chegaram a Campo de Ourique

Depois das Avenidas Novas, as sandes italianas são agora servidas também em Campo de Ourique. Até sexta-feira, a Vetrina oferece 30 sanduíches por dia.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Vetrina
DR
Em Outubro do ano passado, nascia um novo conceito dentro do Grupo Non Basta (Pasta Non Basta, Provincia, Memoria e Madrasta). Quatro meses depois, o Vetrina abre um segundo espaço na cidade, agora no bairro de Campo de Ourique. Durante a semana inaugural, até 27 de Fevereiro, os 30 primeiros clientes em cada dia, têm direito a uma sandes de graça. Não é à escolha – haverá sempre uma sanduíche do dia.

O menu é o mesmo que nas Avenidas Novas. Conte encontrar sandes feitas em pão schiacciata, uma versão mais arejada e estaladiça da focaccia, e com ingredientes, sempre que possível, vindos directamente de Itália. Entretanto, já há clássicos afirmados – presunto, burrata e trufa, mortadela, burrata e pesto e presunto mozzarella e pesto, todas a 11,90€.

A ementa é ainda reforçada com uma nova receita, uma sandes quente de pulled pork, molho barbecue e pickles (12,90€). O espaço, esse, inclui mais lugares sentados para quem quiser comer com menos pressa. Entre os dias 2 e 8 de Março, a promoção de abertura ruma à Uber Eats, com todas as sandes do menu a custar 5,99€.

Rua Coelho da Rocha, 91 A (Campo de Ourique). Seg-Dom 12.00-21.30

