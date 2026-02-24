Vetrina: as sandes italianas chegaram a Campo de Ourique

Depois das Avenidas Novas, as sandes italianas são agora servidas também em Campo de Ourique. Até sexta-feira, a Vetrina oferece 30 sanduíches por dia.

Em Outubro do ano passado, nascia um novo conceito dentro do Grupo Non Basta (Pasta Non Basta, Provincia, Memoria e Madrasta). Quatro meses depois, o Vetrina abre um segundo espaço na cidade, agora no bairro de Campo de Ourique. Durante a semana inaugural, até 27 de Fevereiro, os 30 primeiros clientes em cada dia, têm direito a uma sandes de graça. Não é à escolha – haverá sempre uma sanduíche do dia.

O menu é o mesmo que nas Avenidas Novas. Conte encontrar sandes feitas em pão schiacciata, uma versão mais arejada e estaladiça da focaccia, e com ingredientes, sempre que possível, vindos directamente de Itália. Entretanto, já há clássicos afirmados – presunto, burrata e trufa, mortadela, burrata e pesto e presunto mozzarella e pesto, todas a 11,90€.

A ementa é ainda reforçada com uma nova receita, uma sandes quente de pulled pork, molho barbecue e pickles (12,90€). O espaço, esse, inclui mais lugares sentados para quem quiser comer com menos pressa. Entre os dias 2 e 8 de Março, a promoção de abertura ruma à Uber Eats, com todas as sandes do menu a custar 5,99€.

Rua Coelho da Rocha, 91 A (Campo de Ourique). Seg-Dom 12.00-21.30

