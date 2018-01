É fã de James Bond? A Fox Movies vai passar 24 filmes da saga

De Sean Connery a Daniel Craig, em Fevereiro todos os dias são de Bond, James Bond. Pelo menos, na Fox Movies. No próximo mês, o canal vai passar 24 dos 25 filmes do agente 007 – sempre às 21.15.

No primeiro dia de Fevereiro, conte assim com 007 – Agente Secreto, a primeira aventura de Sean Connery contra o vilão Dr. No (Joseph Wiseman). Ao filme de 1962, realizado por Terence Young, segue-se Ordem Para Matar (2 de Fevereiro), Contra Goldfinger (3 de Fevereiro), Operação Relâmpago (4 de Fevereiro) e Só Se Vive Duas Vezes (5 de Fevereiro).

O único filme protagonizado por George Lazenby, Ao Serviço de Sua Majestade, em que vemos o agente secreto criado por Ian Fleming em 1953 passar pelo Estoril, é exibido a 6 de Fevereiro.

No dia seguinte, regressa Sean Connery com Os Diamantes São Eternos e a 8 de Fevereiro começa o reinado de Roger Moore com Vive e Deixa Morrer. Segue-se O Homem da Pistola Dourada (9 de Fevereiro), Agente Irresistível (10 de Fevereiro), Aventura no Espaço (12 de Fevereiro), Missão Ultra-Secreta (13 de Fevereiro) e Operação Tentáculo (14 de Fevereiro).

A 15 de Fevereiro poderá ver (ou rever) ver Nunca Digas Nunca, já com Sean Connery, e um dia depois passa Alvo em Movimento, novamente com Roger Moore.

Sexta-feira, 16 de Fevereiro, é dia de Risco Imediato, o primeiro filme com Timothy Dalton no papel principal. Dalton deu ainda vida a James Bond em Licença para Matar, que poderá ver a 17 de Fevereiro.

Dois dias depois, começam a ser exibidos os filmes com Pierce Brosnan: Golden Eye (19 de Fevereiro), O Amanhã Nunca Morre (20 de Fevereiro), O Mundo Não Chega (21 de Fevereiro), Morre Noutro Dia (22 de Fevereiro).

E por fim, chegam os filmes com Daniel Craig, o último 007: Casino Royale (23 de Fevereiro), Quantum of Solace (24 de Fevereiro) e Skyfall (25 de Fevereiro).

De fora, fica apenas 007 – Spectre, que se estreou em 2015.

