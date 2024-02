A competição de 2024 arranca sob o lema: “Risca e arrisca!”. As candidaturas para a 14ª edição do concurso abrem dia 6 de Fevereiro e, com o desafio lançado, todo o cardume vale.

Dentro da silhueta da sardinha, vale tudo – haja criatividade. As candidaturas para o Concurso de Sardinhas de 2024, promovido pela EGEAC, abrem já esta terça-feira, dia 6 de Fevereiro, e terminam a 5 de Março. Com o tema “Risca e arrisca!”, a comunidade criativa é convidada a participar na competição com as suas versões originais e inovadoras da sardinha tradicional.

Toda a gente pode participar no concurso e submeter os seus modelos de sardinhas em método digital ou manual. As propostas podem ser feitas de forma individual ou colectiva, com um limite de três sardinhas por candidato. A submissão das sardinhas é gratuita e pode ser feita através do formulário no site da EGEAC. As condições de participação no concurso poderão ser consultadas neste link.

As cinco vencedoras serão anunciadas até 31 de Maio, mesmo a tempo das festas de Santo António. Tal como na edição de 2023, os autores campeões vão receber um prémio de 1500€. As propostas serão avaliadas segundo a “originalidade e criatividade”, bem como “legibilidade e adaptabilidade a diferentes materiais de comunicação”, anunciou a EGEAC.

Em 2023, foi assim

© EGEAC

No ano passado, foram apresentadas 3267 propostas, de 1593 autores de 64 países diferentes. "Abril, Sardinhas Mil" era o tema e quem conseguiu chegar ao pódio foram Where’s Kitty?, de Rita Martelo, Fernando Pessoa meets René Magritte de Luís Gil, Sardinha Sushi de Eliza Borkowska, Um arroz-doce, faxavor de Marta Dias (Miss Coco da sorte) e São Vicente de Tiago Távora Veras.

