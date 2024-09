E se Lisboa tivesse uma piscina fluvial? Arquitectos propõem “Loop Pool” no Tejo

A imagem desta piscina circular sobre o Tejo apareceu há cerca de um mês em páginas especializadas de arquitectura e design e, esta sexta-feira, 27 de Setembro, no jornal Público. A autoria é dos colectivos de arquitectos BAUM Atelier e X Atelier e o nome é Loop Pool. A nascer, a piscina pública ficaria na zona de Braço de Prata, Marvila, e seria uma proposta de devolução do rio aos lisboetas, que poderiam trocar as longas filas na Ponte 25 de Abril, rumo às praias, por mergulhos dentro da cidade.

DR/ Baum Atelier Loop Pool

Apenas em fase de ideia, que os autores gostariam de discutir com a população, a piscina estaria ligada por um pontão à margem e seria delimitada por um anel que funcionaria como “elemento de circulação e de estada”, como explicou o arquitecto Miguel Pereira ao Público, prevendo que dali pudessem acontecer actividades como o remo ou o stand up paddle”. Para já, a ideia dos autores é “divulgar e captar o interesse de várias pessoas” e então “avançar com o diálogo com a Câmara Municipal de Lisboa (CML)”. Havendo "consenso” e investimento, seria um projecto para “começar amanhã”.

É claro que, para quem pensa em mergulhar no Tejo, uma das primeiras preocupações é a qualidade da água. Para isso, no entanto, ainda não há resposta. “Apesar de a água estar agora muito mais limpa do que no passado”, as “técnicas de filtragem vão ser estudadas no futuro”, adiantou o responsável ao mesmo jornal.



Já em Abril, um projecto que previa quebrar a barreira entre a população e o rio foi finalista dos prémios Novo Bauhaus Europeu. No centro do plano estavam a recuperação de águas residuais e um complexo de piscinas públicas.

+ Quem tem medo da Rampa do Vale de Santo António? Prova regressa em Outubro