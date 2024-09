Quem tem medo da Rampa do Vale de Santo António? Prova regressa em Outubro

As inscrições abriram no dia 23 de Setembro e rapidamente se esgotaram os 120 lugares disponíveis. Mas como a mítica Subida da Rampa do Vale de Santo António não se faz apenas de desportistas, a organização deixa um apelo: "Queríamos pedir a todos os que não se conseguiram inscrever para, no dia 20 de Outubro, virem na mesma, conviver à beira da estrada e apoiar toda a gente que se vai aventurar rampa acima, naquele que é um dos dias mais bonitos do nosso ano." Convite feito, é de lembrar que, nos 550 metros da prova que põe a subir ciclistas desde a zona de Santa Apolónia até à Graça, chega-se aos 22% de inclinação.

Foram a dureza, de um lado, e o carácter popular da prova, do outro, que fizeram da Rampa um evento celebrado no panorama lisboeta, mas também a tornaram num momento comunitário do ano, em que vizinhos e curiosos se juntam para conviver, aplaudir e festejar. Depois de um longo interregno (de 67 anos), a Subida da Rampa do Vale de Santo António (criada nos anos 40) vai agora na 15.ª edição. Recuperada em 2021 pela iniciativa conjunta da Associação Desportiva e Recreativa “O Relâmpago” e do Mirantense Futebol Clube, a Rampa afirma-se hoje, para as duas colectividades, como um momento em que os cidadãos recuperam o direito ao espaço público, "contrariando as vorazes dinâmicas mercantis e gentrificadoras que vão usurpando a cidade e os seus espaços".

Com as categorias 18–45 anos, maiores de 45 anos (no feminino e no masculino) e bicicletas eléctricas, e com "concorrentes da Irlanda à Bélgica e de Faro a Viana do Castelo”, a Rampa trará certamente ao espaço público, como noutros anos, vizinhos e comércio local, "num apoio puro e apaixonado ao associativismo popular e ao ciclismo", descreve a organização.

Rua do Vale de Santo António. 20 Out (Dom). 10.00

