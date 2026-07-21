Em menos de um ano, Bica do Sapato deixa de ser um restaurante

Depois de uma prolongada e ambiciosa obra de reabilitação, o emblemático espaço de Santa Apolónia reabriu no final de 2025. Agora vai mudar de vida. Fecha o restaurante, o bar, a esplanada, ficam os eventos privados.

Passaram-se 11 meses desde que a Time Out voltou a entrar no Bica do Sapato, encerrado desde 2019. Tinha acabado de ser completamente renovado. Os proprietários já não eram os que tornaram o restaurante num destino de eleição nos anos 2000 (aliás, dois deles, Manuel Reis e José Miranda, já morreram) e a obra tinha sido um daqueles berbicachos demorados criados pela pandemia. Mas 11 meses foi quanto bastou para voltar a fechar.

A contabilidade formal é ainda mais dolorosa: no final do Verão do ano passado, o espaço estava em soft opening. A reabertura oficial só aconteceu no final de Dezembro. Fecha, portanto, passados uns meros sete meses. O projecto não é completamente abandonado, mas muda na sua essência. “Passámos a ser uma venue dedicada 100% a eventos”, sintetiza-se num breve comunicado divulgado ao final da tarde desta segunda-feira.

“A mesma morada. Uma nova forma de a viver.” É assim que os sócios Celso Assunção e Francisco Lacerda anunciam a mudança. “A Bica do Sapato deixou de funcionar como restaurante e passou a receber eventos em exclusivo. Jantares, apresentações, casamentos, encontros de equipa, conferências e celebrações: agora, a casa inteira pode mudar consigo”, lê-se na mesma nota. Para Agosto, já não se aceitam reservas.

Com um mobiliário gizado pelo designer Marco Sousa Santos e pormenores da decoração dos arquitectos Manuel Aires Mateus e Inês Cottinelli (que contribuiu com cadeiras de assinatura do pai, Daciano da Costa), o novo Bica do Sapato abriu com dois chefs a tomarem conta das várias ofertas gastronómicas do espaço: Milton Anes e Hugo Guerra. O objectivo era explorar uma cozinha portuguesa contemporânea com pratos de assinatura.

Renato Velasco Bica do Sapato

Durante estes meses de funcionamento, não faltaram iniciativas para tentar atrair o público a Santa Apolónia. Além da sala do restaurante propriamente dito, a esplanada de dois níveis virada ao Tejo era um dos seus grandes atractivos. Aos fins-de-semana, serviam-se brunches e no piso superior foi criado um conceito de refeições rápidas chamado Trinca no Sapato. Havia bar e até um postigo para take-away e serviços de entrega ao domicílio, assim como uma sala para eventos privados, vocação que agora será de todo o espaço.

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