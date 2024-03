Em noite de eleições, a cerimónia dos Óscares é transmitida na RTP2

No domingo, 10 de Março, a gala da Academia de cinema norte-americana começa uma hora mais cedo. Mário Augusto é o mestre-de-cerimónias.

O serviço público de televisão volta a transmitir, em exclusivo, a cerimónia dos Óscares. No entanto, este ano esta será emitida na RTP2, já que a grelha da RTP1 estará ocupada com a noite eleitoral das legislativas nacionais, que acontecem no mesmo dia.

A 96.ª cerimónia dos Óscares, organizada pela da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, acontece, mais uma vez, no Dolby Theatre, em Los Angeles, cidade norte-americana onde tudo acontece oito horas mais cedo do que em Portugal. A emissão na RTP2 será acompanhada por Mário Augusto, neste que é o quarto ano consecutivo dos Óscares na RTP, a partir das 23.00 (ou seja, este anos a cerimónia começa uma hora mais cedo do que o habitual).

Recordamos que a RTP1 foi o primeiro canal a deter os direitos de transmissão dos Óscares, que em 1998 passaram a ser emitidos pela TVI. Em 2014, passou a ser a SIC a casa da cerimónia em Portugal, até que em 2019 e 2020 foi transmitida pela FOX, a primeira vez que aconteceu num canal sem sinal aberto.

Nesta edição, o filme com maior número de nomeações é Oppenheimer, de Christopher Nolan, com 13, seguido de Pobres Criaturas, de Yorgos Mavropsaridis, com 11, e Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, com dez.

