emov: Lisboa tem mais 150 carros para partilhar

A empresa espanhola emov escolheu Lisboa para ser a segunda cidade com este sistema de carsharing 100% eléctrico, uma novidade que já tinha sido anunciada em Março e que agora está nas ruas da cidade.

Os alfacinhas já estão familiarizados com plataformas como a DriveNow ou a eCooltra, mas foi com algum entusiasmo que a Câmara Municipal de Lisboa ajudou a promover o lançamento da emov em Lisboa, depois do sistema ter sido lançado em Madrid.

Com pompa e circunstância nos Paços do Concelho, Fernando Medina defendeu que é disto que a cidade precisa, um "sistema de mobilidade integrado, acessível, eficaz e sustentável, quer do ponto de vista económico, quer ambiental".

É que esta frota é totalmente eléctrica e só nesta primeira fase foram disponibilizados 150 Citroën C-Zero, num raio de acção superior a 39 km2. Mais especificamente, a área de cobertura abrange, por exemplo, Lumiar, Alvalade, Sete Rios, Avenidas Novas, Estrela, Amoreiras, Graça, Baixa, Belém, Pedrouços, Alcântara ou o Parque das Nações.

A aplicação está disponível para Android e iOS e o registo também pode ser efectuado em www.emov.pt.

