Empreendimento de luxo acolhe artistas afectados pela pandemia

O Prata Riverside Village, junto ao Parque Ribeirinho Oriental, é um dos empreendimentos mais vistosos de Lisboa. Desenhado pelo arquitecto italiano Renzo Piano, vencedor de um Pritzker, já viu concluído o primeiro de 12 lotes compostos por apartamentos de luxo, mas agora o destaque vai para os novos residentes temporários.

A promotora imobiliária VIC Properties estabeleceu um protocolo com a recém-criada Plataforma P’la Arte e cedeu as instalações do Prata Riverside Village a artistas que foram profissionalmente afectados pela pandemia. Durante um ano, um conjunto de artistas nacionais tem assim garantido um ateliê para o desenvolvimento da sua produção, como é o caso dos artistas plásticos Valentim Quaresma, Ana Fonseca, Sofia Castro e Cecília Costa, cuja residência se iniciou no passado dia 11 de Junho.

“Esta parceria vem reforçar os princípios e valores da VIC Properties, que defende a aposta na arte e na cultura, e do Prata Riverside Village, um projecto desenhado para uma comunidade viva e aberta, em que a cultura e a arte contemporânea são elementos essenciais, requalificando e dando nova vida a uma zona da cidade que durante décadas esteve abandonada”, defende Luís Gamboa, COO da VIC Properties.

Carlos Moura-Carvalho, um dos fundadores da Plataforma P’la Arte, explica que um dos objectivos do projecto é aproximar a arte das empresas, acrescentando que é urgente encontrar soluções. “Outras parcerias estão já em negociação. Estamos seguros de que a arte nos vai ajudar a ultrapassar os tempos que se avizinham”, adianta.

