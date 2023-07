Equipa da série (e agora filme) ‘Pôr-do-Sol’ em tertúlia no Chapitô

A próxima edição do Cinetendinha reúne criadores e actores da série Pôr-do-Sol a 31 de Julho, a poucos dias da estreia nacional do filme ‘Pôr do Sol – O Mistério do Colar de São Cajó’.

Henrique Dias, Manuel Pureza, Rui Melo e Madalena Almeida são os convidados da próxima edição do Cinetendinha, as tertúlias cinematográficas organizadas por Rui Pedro Tendinha no Chapitô. A organização avança que “mais membros da equipa” se juntarão à conversa, mas ainda não há outros nomes confirmados para a tertúlia marcada para as 19.00 de segunda-feira, 31 de de Julho.

Na descrição do evento, com entrada gratuita, promete-se “discutir o humor em cinema, com copos a partirem-se, com descontração, com o som do Toy…”, numa conversa que antecede a estreia nacional da longa-metragem Pôr do Sol – O Mistério do Colar de São Cajó, marcada para 3 de Agosto.

A promoção do spin-off da série Pôr-do-Sol tem dado frutos, com destaque para o Arraial de São Cajó que juntou milhares de pessoas no Jardim do Torel. A antestreia do filme aconteceu esta terça-feira no Cinema São Jorge, com lotação esgotada, e a própria série anda a viajar entre plataformas de streaming. Originalmente emitida pela RTP1 – e a primeira temporada ainda pode ser vista na RTP Play – chegou a estar disponível na Netflix, mas as duas temporadas passarão a estar disponíveis na Prime Video, a partir de 4 de Agosto.

Cinetendinha. Chapitô, Costa do Castelo, 1. Seg 19.00. Entrada livre

