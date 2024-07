Esta cidade espanhola vai multá-lo em 750€ por fazer xixi no mar

Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que fazem xixi no mar e as que mentem. Todos já o fizemos – é muito mais fácil do que andar até à casa de banho pública mais próxima, especialmente quando já estamos cobertos de areia.

No entanto, fazê-lo nas águas de Marbella pode, em breve, resultar numa multa pesada. Isto porque, para preservar a limpeza da costa, a popular cidade espanhola está a reprimir os banhistas que se aliviam no mar.

Em 25 praias do município de Málaga, se for apanhado a fazer xixi na água, pode ter de pagar uns incríveis 750€. Embora a multa tenha sido aprovada pelo conselho municipal de Marbella, ainda não está implementada – isso só depois de ser submetida a uma consulta pública.

Segundo as novas regras, urinar em público é considerado “uma infracção às normas de higiene e sanitárias”. Não está claro como os nadadores-salvadores vão identificar os culpados do que a proposta descreve como “evacuação fisiológica” – mas, se não quiser arriscar uma multa, é melhor aguentar.

Anteriormente, as multas para actos semelhantes rondavam os 300€, por isso trata-se de um aumento significativo. E não é a única multa que os banhistas podem ter de pagar este Verão – a Costa del Sol também introduziu restrições à entrada de cães no mar, a jogar com uma bola na água e a montar um guarda-sol sem permissão.

Faz parte de um grande esforço que Espanha está a fazer para limitar os potenciais danos do elevado número de turistas – afinal, está prestes a tornar-se o país mais visitado do mundo – e uma multa semelhante já está em vigor em Vigo, na Galiza.

Desde regras mais rígidas sobre vestuário e aumentos nas taxas turísticas até novas restrições aos alojamentos de férias em Barcelona e Madrid, Espanha está a tomar medidas para controlar o excesso de turismo.

Entretanto, se é um apreciador da limpeza costeira, este é o destino de Verão com a mais limpa água do mar.

