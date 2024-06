É oficial: este país tem a água costeira mais limpa da Europa

Muitas escapadelas à praia são para nos esticarmos na areia e apanharmos um pouco de sol, mas para aqueles que não dispensam mergulhar, nadar, fazer snorkeling, ficar de molho ou tirar boas fotografias para o Instagram, é decepcionante quando chegamos e as águas são um pouco mais turvas do que pareciam online.

Bem, qualquer pessoa que viaje para a Croácia certamente não terá esse problema, pois um novo relatório revelou que o país balcânico tem as águas costeiras de banho mais limpas da Europa.

Um relatório divulgado pela Comissão Europeia e pela Agência Europeia do Ambiente, que analisou a água dos 27 estados da União Europeia, além da Albânia e da Áustria, mostrou que 99,1% das costas da Croácia têm água de qualidade "excelente" – isso equivale a 886 de 894 locais testados.

Mas o que faz com que uma água seja excelente? Segundo a Directiva da Água Balnear, citada pelo site Connecting The Region, as águas são avaliadas usando dados microbiológicos para classificá-las como pobres, suficientes, boas ou excelentes.

No pódio, a fazer companhia à Croácia, ficaram a Grécia, Chipre e a Áustria. O relatório também revelou que as águas costeiras da Europa tendem a ser mais limpas do que as águas interiores.

Então, agora que já sabe quais as costas que têm uma água límpida e perfeita, veja as melhores praias da Croácia e as melhores da Europa.

Se ficar por Portugal, todos os anos a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza atribui o prémio Qualidade de Ouro às praias com melhor qualidade da água. A praia do CDS, em na Costa da Caparica, a das Avencas, em Cascais, e a da Adraga, em Sintra, são apenas três das 36 praias da Área Metropolitana de Lisboa distinguidas em 2024.

+🟦 As melhores praias com Bandeira Azul perto de Lisboa

+🏖️ As melhores praias a uma hora de Lisboa