Este ano vai ser mais fácil chegar ao Rock in Rio (e voltar para casa também)

A última edição do Rock in Rio em Lisboa, em 2016, recebeu mais de 300 mil pessoas e este ano a organização desenhou um plano para facilitar as viagens de ida e volta ao festival da Bela Vista.

Não é tarefa fácil escoar dezenas de milhares de pessoas a cada dia de concertos no Rock in Rio (RiR). Quem já foi, sabe bem o que custam as horas de espera no regresso a casa, já com as pernas a querer quebrar após horas aos saltos em frente aos palcos. Desta vez, são doze as operadoras de transporte que se associam ao RiR para que não fique a chorar na hora de ir e voltar da Cidade do Rock: Abreu, Budget, BusUp, Carris, Cityrama, CP (Urbanos e Longo-Curso), Fertagus, Metro de Lisboa, mytaxi, Transtejo, Soflusa e Rede Expressos. O que trocado por miúdos, dá nisto:

Metropolitano de Lisboa

A Estação da Bela Vista fica à porta e nos dias 23, 24, 29 e 30 de Junho há metro até às 03.00, com quatro linhas e cerca de 30 estações abertas, todas assinaladas no site oficial do Metrepolitano de Lisboa. Os veículos circulam de seis em seis minutos. Se não for ao RiR, aproveite na mesma.

CP

Se tiver bilhete para o festival não paga para usar os Comboios Urbanos de Lisboa e os comboios especiais do Cais do Sodré para Cascais e de Oriente/Roma-Areeiro para Sintra. Conte também com horários especiais nos dias do RiR com as últimas partidas às 02.40 (Lisboa Oriente), 02.47 (Roma-Areeiro em direção a Sintra, com paragem em todas as estações) e 03.00 (Cais do Sodré em direção a Cascais, com paragem em todas as estações). Se viajar nos comboios Intercidades, InterRegionais e Regionais tem 30% de desconto na viagem, mediante apresentação do bilhete Rock in Rio.

BusUp

Para ajudar a salvar o planeta há esta nova platafotma de transporte colectivo que se junta ao RiR pela primeira vez. Com a ajuda de uma aplicação pode escolher uma rota pré-definida ou fazer uma de raiz, uma excelente opção para quem vem de longe. Nesse caso o preço é estabelecido em função da rota, mas há a opção shuttle com partida do Cascais Villa, Beloura Shopping, Oeiras Parque, Strada Outlet e Forum Montijo (12€, ida e volta), com partidas às 11.00, 14.00, 17.00 e 20.00 e regresso às 00.30, 01.00 e 02.30. Espreite como funciona aqui.

Fertagus

Também nos dias do RiR, a Fertagus disponibiliza um comboio com horários especiais a partir da estação Roma-Areeiro em direcção a Setúbal. As partidas estão marcadas para a 1.45 a 23, 24 e 30 de junho e para a 1.28 a 29 de junho.

Transtejo e Soflusa

O último barco do Cais do Sodré em direcção a Cacilhas parte à 1.40 e do Terreiro do Paço em direcção ao Barreiro parte às 2.00.

Rede Expressos

Os que moram fora da Área Metropolitana de Lisboa não foram esquecidos e a Rede Expressos oferece 25% de desconto nas viagens nacionais, mediante a apresentação do bilhete para o Rock in Rio.

Abreu

Alerta Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra e Algarve: o pack Rock in Rio Express custa 79€ e inclui bilhete para entrar na Cidade do Rock e transporte ida e volta para uma destas cidades.

Budget

São shuttles senhor, são shuttles que nos dias do festival dão prioridade às famílias. O trajecto é Estação Roma-Areeiro - Rock In Rio.

Cityrama

Já esta operadora também oferece serviço de shuttle e 25% de desconto para todos os portadores de bilhete Rock in Rio-Lisboa com partidas de Marquês de Pombal, Sete Rios e

Cidade do Rock. Horários? Estes: 12.00–20.00; 23.00–02.00. Preço? Eis: 10€ ou 12,50€ no local.

Eu Vou de Bicicleta

Não oferecem a bicicleta (nem os pedais), mas há um Bike Park à espera das viaturas dos ciclistas de Lisboa e arredores (e pessoas de coragem que pedalam de mais longe).

Cooltra/eCooltra

Antes de abanar o capacete, pode sempre enfiar um e ir de scooter. A Cooltra facilita o aluguer de scooters elétricass à boleia de um pack para festivaleiros (um dia por 24,90€ ou por 2 dias por 49,90€, com capacete e top case incluídos). Quando lá chegar tem um parque de estacionamento exclusivo para motociclos da Cooltra.

mytaxi

A mytaxi é a aplicação para serviços de táxi e associa-se ao festival com taxis colectivos a preços fixos para deslocações de e para o recinto através da funcionalidade “mytaximatch CARRIS”, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Lisboa que conta com os empresários de táxi. O serviço permite a partilha de viagens de táxi até dois utilizadores distintos (e quatro pessoas no total) e basicamente só tem de descarregar a aplicação, selecionar o pedido Match, introduzir o endereço ou a referência para onde deseja ir (como Rock in Rio Lisboa ou Parque da Bela Vista) e esperar pelo motorista. Dentro de Lisboa a viagem partilhada terá um preço máximo de 5€ por utilizador.

Carris

Durante o festival, a Carris assegura quatro carreiras do lado de Chelas (755 Poço Bispo – Sete Rios; 793 Marvila – Estação Roma-Areeiro; 794 Terreiro do Paço – Estação Oriente; 32B Amendoeiras (Metro) / Circulação Bela Vista) e três carreiras do lado da Avenida Almirante Gago Coutinho (705 Estação Oriente – Estação Roma-Areeiro nos dias úteis; 708 Martim Moniz – Parque das Nações Norte; 722 Praça de Londres – Portela). A partir das 23.30, circula o 208 entre o Cais do Sodré e a Estação do Oriente.

