Feira da Luz começa a 30 de Agosto: tem Toy, Sérgio Godinho e Deixem o Pimba em Paz

Setembro em Lisboa é sinónimo de Feira da Luz. A partir de 30 de Agosto e até 28 de Setembro, a feira sazonal mais famosa de Lisboa regressa ao Largo da Luz, em Carnide, para praticamente um mês de música, compras e comezaina. A abrir as hostilidades vai estar Cláudia Pascoal, no dia 30 de Agosto. A cantora portuguesa actua às 21.30, horário partilhado por todos os outros cabeças de cartaz. A entrada é gratuita.

No dia 5 de Setembro, sexta-feira, é a vez do espectáculo Deixem o Pimba e Paz subir ao palco, com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo na condução. Ao fim de 12 anos, o projecto que revisita êxitos da música popular portuguesa continua a atrair o público, tem tido lotação esgotada em Junho e Julho deste ano, no Teatro maria Matos. Um dia depois, é o jovem cantor e compositor português Murta a actuar.

No fim-de-semana seguinte, os grandes nomes da música voltam a Carnide. Na sexta-feira (12), Fábia Rebordão faz soar o fado, enquanto no sábado (13), a diversão fica a cargo dos One Vision, banda de tributo aos intemporais Queen. A agenda de concertos prossegue nos dias 19 e 20 – no primeiro ao som dos êxitos de Toy, no segundo com a dupla Marotos da Concertina.

O último fim-de-semana do mês terá um reforço musical, com três dias de concertos. Começa como a 26, com concerto de Xana Carvalho. No sábado (27), sobre ao palco Buba Espinho. O melhor fica para o fim. No últimos dia de Feira da Luz, 28 de Setembro, Sérgio Godinho encerra das festividades.

Pelo meio, vá contando com as actuações de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas, se falar nas bancas e rulotes de comes e bebes e produtos regionais. Na feira propriamente dita, o Largo da Luz já é conhecido pela selecção generosa de artigos utilitários para o lar.

Largo da Luz (Carnide). 30 Ago-28 Set. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp