Feitoria de João Rodrigues adia reabertura para Agosto

Depois de ter anunciado a reabertura para 7 de Julho, o Feitoria, restaurante no Altis Belém com uma estrela Michelin, adiou o regresso para o início de Agosto. O espaço liderado pelo chef João Rodrigues justifica a decisão com o aumento do número de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Devido às tristes notícias do aumento de infecções em Lisboa, e de o Governo ter decretado o estado de calamidade na Região de Lisboa e Vale do Tejo, como medida de prevenção a Direcção do Altis Belém Hotel & Spa e do Restaurante Feitoria decidiu adiar a sua abertura por algumas semanas.”

Com o anúncio da reabertura feito na semana passada, João Rodrigues prometera manter o “compromisso com os pequenos produtores em Portugal” e o mesmo rigor na sua alta-cozinha, adaptada à nova realidade. A par dos menus Matéria e Terra, de oito ou dez pratos (entre os 95€ e os 140€), tinha sido anunciado um novo menu de cinco pratos, com uma selecção de bebidas a cargo do sommelier André Figueirinha, no valor de 70€ por pessoa. Os três menus, no seu todo, comprometem-se com o objectivo de apresentar o país no prato, passando pelas suas várias regiões.

A par dessa novidade, foi lançado também o programa Feitoria Dine & Sleep Experience, uma experiência gastronómica em torno do menu Matéria que inclui oito pratos (sem bebidas incluídas) e estadia de uma noite nos quartos Club, com pequeno-almoço incluído (390€ por pessoa).

