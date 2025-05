Festas de Lisboa: viagens à Ásia, Carminho no Castelo e a sinfonia de Bárbara Bandeira

Junta de Freguesia de Benfica | Edição de 2022 do Arraial mais pequeno do mundo

A cidade começa a aquecer. Dos arraiais aos concertos, das marchas aos casamentos, as Festas de Lisboa arrancam a 30 de Maio e só dão descanso no final de Junho. Eis os destaques do programa deste ano.

Mais um ano, mais um Junho em clima de festa um pouco por toda a cidade. Entre marchas, arraiais, matrimónios e festivais, com muitos concertos pelo meio, as Festas de Lisboa arrancam já no final de Maio com uma programação gratuita e, como já é costume, capaz de abranger tudo e mais alguma coisa.

Saltando para o final da agenda junina, o encerramento das Festas de Lisboa fica a cargo de dois fenómenos da pop portuguesa contemporânea. No dia 28 de Junho, pelas 21.00, os D.A.M.A. sobem ao palco do Terreiro do Paço para um concerto repleto de convidados. Ágata, Bandidos do Cante, Los Romeros, Beatriz Felício & Buba Espinho e ainda a marcha vencedora da noite de 12 de Junho marcarão presença num espectáculo para lá de eclético.

DR Bárbara Bandeira

No dia seguinte, à mesma hora, é a vez de Bárbara Bandeira puxar pelo seu repertório, mas desta vez acompanhada pela Banda Sinfónica da GNR. Garantidos estão arranjos à altura e ainda uma convidada de peso – Carminho.

Na verdade, a fadista não vai esperar pelo último dia de festa para dar um ar da sua graça. Muito antes disso – dia 15 de Junho, às 20.30 –, Carminho sobe ao Castelo de São Jorge para um concerto gratuito. Este é o último de três espectáculos marcados para um dos ex-líbris de Lisboa. No dia 9 de Junho, a partir das 18.00, Gil Brito, pianista que aos 10 anos venceu a última edição do programa Got Talent Portugal, interpreta êxitos universais da música clássica. No mesmo dia, Rui Massena apresenta o concerto Fracta Pulse, concebido para a ocasião. Os bilhetes são gratuitos, mas devem ser levantados uma hora antes dos espectáculos na bilheteira do Castelo, num máximo de dois bilhetes por pessoa.

E há clássicos sem os quais as Festas de Lisboa não sobrevivem, nomeadamente os Casamentos de Santo António, marcados para dia 12 de Junho. Nessa noite, a Avenida pára para ver passar duas dezenas de bairros lisboetas e ainda cinco marchas extra-competição, a partir das 21.00. Se quiser adiantar-se, pode sempre assistir às Marchas Populares na Meo Arena, nas apresentações marcadas para 30 e 31 de Maio e 1 de Junho.

José Frade

A fechar esta tríade de enraizadas tradições: os arraiais. São às dezenas, espalhados pela cidade, mas com especial incidência no centro de Lisboa. De regresso estão os bailaricos da Bica, de Santa Catarina e do Miradouro de São Pedro de Alcântara, mas também os vários palcos na Mouraria, sem esquecer novos clássicos como Vila Berta ou o Arraial dos Navegantes, entre muitos outros.

Tudo por Santo António

Não é o padroeiro da cidade, mas é o que mais paixões desperta. Para celebrar Santo António, a cidade volta a desafiar os lisboetas a erguerem os seus próprios Tronos de Santo António. No museu e na igreja a que dá nome, o santo é ainda enaltecido através de guitarradas (3 Jun), teatro (4, 10 e 28 Jun) e uma oficina para os mais novos (7 Jun), entre outras iniciativas do ciclo Trezenas de Santo António.

Mas há mais. No dia 8 de Junho, às 09.00, corre-se a Corrida de Santo António, em Belém.

Da Índia ao Japão: a Ásia aqui tão perto

A festa em honra de Santo António é ainda pretexto para viajar até outras paragens. Depois de uma programação que pretende trazer Osaka, destino da grande exposição universal, até Lisboa, o dia 7 de Junho fica marcado por dois voos de longa duração até duas culturas asiáticas. Nos Jardins do Palácio Pimenta (Museu de Lisboa), tem lugar a Festa da Cultura Coreana, onde pode contar com comida típica e um concurso de k-pop. Enquanto isso, a Comunidade Hindu de Portugal convida a cidade a juntar-se ao Festival Bollywood Holi e ao Mercado da Índia, oportunidade de contactar com a dança, gastronomia e com outras expressões da cultura indiana.

O périplo pelo maior dos continentes não fica por aqui. De 20 a 22 de Junho, no Jardim Vasco da Gama (Belém), tem lugar o Thai Festival, uma celebração pública na comunidade tailandesa, com comida, cinema, moda e bem-estar. Não volte da Ásia sem uma última passagem pelo país do sol nascente. No mesmo jardim, a 28 de Junho, a Festa do Japão vai dar a conhecer as mais típicas e fascinantes tradições japonesas em diversas áreas.

Festas que não acabam

Este ano, as Festas de Lisboa chegam também à Feira do Livro. Entre 10 e 21 de Junho, os museus e monumentos da cidade vão fazer parte da programação, através de conversas, oficinas e apresentações de livros. Já a música erudita volta a espreitar no programa através do ciclo Around Classic, que durante três dias leva músicos e compositores de renome ao Cinema São Jorge, ao Capitólio e ao Teatro Variedades, num total de 19 concertos, entre 30 de Maio e 1 de Junho.

No dia 28 de Junho, veja mais um desfile de embarcações no Tejo, por ocasião do Dia da Marinha do Tejo. No cinema, regressa o CineConchas, a partir de 26 de Junho e até 12 de Julho, no sítio do costume. No programa, destaque ainda para MAMA África, festival dedicado à cultura africana, que ocupa o Capitólio e o Variedades, nos dias 9 e 11 de Junho, programado pela associação Bokamundo.

©Marco Almeida CineConchas em 2014

Conte com Recitais de Jazz no Teatro da Comuna, de 12 a 15 de Junho. O Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva abre as portas a 13 de Junho para mais uma edição de Vieira da Silva em Festa. A 28 de Junho, a Noite da Literatura Europeia toma conta da zona de São Sebastião e Avenidas Novas, com uma dezena de leituras encenadas.

Exposições e peças de teatro completam um programa que já vai longo. Destaque para "O Milagre da Sardinha", no Padrão dos Descobrimentos, "Variações para Carlos Paredes", no Museu do Fado, ou "Crónicas de uma Lisboa desconhecida", na Palácio Pimenta. Nos palcos, nota para Penélope, no Museu da Marioneta, e Hedda Gabler, no Teatro Variedades. A 14 e 15 de Junho, há Jornadas Europeias de Arqueologia no Museu do Teatro Romano. A 28 de Junho, há Noite das Ideias no Teatro São Luiz.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp