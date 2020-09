Festival Chefs on Fire regressa em Maio de 2021

O Chefs on Fire, festival gastronómico dedicado à cozinha de fogo, já tem novas datas para a edição de 2021. A terceira edição, que se realizaria em Setembro, acontecerá agora nos dias 22 e 23 de Maio, na Fiartil, no Estoril.

“O Chefs On Fire é um dos festivais mais pequenos do país, um evento íntimo de música e gastronomia num amplo espaço ao ar livre. Ainda assim queremos garantir que o regresso em 2021 aconteça em total segurança. Estamos a cumprir todas as diretrizes governamentais e recomendações da DGS na preparação da terceira edição. Para além dos protocolos que asseguram as regras de higiene e assistência médica, a capacidade máxima do recinto foi reduzida, assegurando as regras de distanciamento social”, escreve a organização no Instagram.

Para breve fica a promessa de uma “edição muito especial do festival”, sendo o cartaz anunciado num futuro próximo. Todos os bilhetes adquiridos até à data serão válidos para as novas datas em 2021, sem necessidade de troca. Os bilhetes de sábado mantém-se para sábado e os de domingo para o dia respectivo.

Durante o período de confinamento, Gonçalo Castel-Branco, responsável pela organização do festival e pelo The Presidential, um comboio que cruza o Douro e no qual são servidas refeições de chefs conceituados, lançou o The Residential, um projecto em que cozinheiros escolhem criteriosamente produtos nacionais para um cabaz de luxo, o entregam em casa, e ensinam a cozinhá-los em directo, através de uma videochamada.

