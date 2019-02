Festival do Chocolate em Sintra regressa em Fevereiro

O melhor é não estar de dieta. Durante três dias, o Festival do Chocolate de Agualva e Mira Sintra regressa com crepes, bombons, tabletes, bolos e outras iguarias de fazer crescer água na boca.

Fevereiro é o mês mais romântico do ano, mas também é o mais guloso. Depois do Chocolate em Lisboa, que acontece este fim-de-semana, há festival – de 22 a 24 de Fevereiro – no Largo da República, em Agualva-Cacém. Para além dos expositores e da venda de produtos com chocolate, também estão programadas animações de rua, com estátuas vivas e palhaços divertidos.

“Teremos bancas com crepes, bombons, brigadeiros e bebidas de chocolate quente”, mas também doçaria regional portuguesa, destaca em comunicado a União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra, responsável pelo evento.

A abertura do festival está marcada para 22 de Fevereiro, às 18.00. No dia seguinte, a festa começa mais cedo, ao 12.00, mas o encerramento está previsto para a mesma hora, à meia-noite. O último dia é para aproveitar ao máximo, das 12.00 às 21.00.

No final do mês, se ainda não quiser trocar os doces pelos salgados, não se esqueça do Mercado do Chocolate, em Cascais, de 2 a 4 de Março.

