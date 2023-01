Frio. Lisboa sob aviso amarelo até quarta-feira

A semana passada foi marcada por um aviso vermelho por causa da agitação marítima. Agora, o país fica sob aviso amarelo por causa do frio, que está a ser causado por um anticiclone localizado no Norte da Europa e se estende em crista até ao Atlântico, transportando “uma massa de ar frio continental para a Península Ibérica”. Até ao final da semana, as temperaturas mínimas devem variar aproximadamente entre os 0 e os 5 graus Celsius – sendo inferior no interior Norte e Centro, onde poderá baixar até aos -6º.

O aviso amarelo é emitido pelo Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA) sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades, dependentes da situação meteorológica. À semelhança dos distritos do Porto, Faro, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, Lisboa está sob aviso até às 07.00 de quarta-feira, 25 de Janeiro. Os restantes oito distritos – Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre – mantêm-se sob aviso até às 06.00 de quinta-feira, dia 26.

A temperatura máxima também irá descer, prevendo-se na generalidade do território valores entre os dez e os 15 graus – entre os cinco e os dez no interior Norte e Centro. Ao nível da protecção individual, deverá evitar-se exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura, mantendo o corpo quente através, por exemplo, do uso de várias camadas de roupa, de preferência folgada, bem como de calçado antiderrapante, para evitar quedas.

