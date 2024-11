Os melhores sítios para beber chocolate quente em Lisboa

É Bettina, a matriarca da família Corallo, que habitualmente recebe os clientes na loja/fábrica no Príncipe Real, aberta há uns bons anos. E é ela também a responsável por cada nova criação artesanal da casa, feitos com o melhor do chocolate com 70% a 100% de cacau proveniente de países como a Bolívia, a República Dominicana e a Venezuela. E a mesma regra é aplicada no chocolate quente, habitualmente feito com chocolate 75% de São Tomé. Pode ser servido em tamanho pequeno (3€) ou num copo maior (5€).