Gipsy Kings vão dar concerto grátis em Benfica

Os Gipsy Kings by Diego Baliardo são a prometida banda internacional que faltava ao cartaz do Grande Arraial de Benfica, anunciou esta terça-feira a Junta de Freguesia, que organiza a festa na Alameda Padre Álvaro Proença de 20 a 23 de Junho. É no terceiro dia do arraial, um sábado, que, depois do fado de Sara Correia, se vai dançar a rumba flamenca – a partir das 23.00.



“Bamboléo”, “Volare” e “Djobi, Djoba” são alguns dos êxitos que muito provavelmente se vão ouvir neste concerto, tal como as versões em castelhano de “Hotel California”, dos Eagles, e “My Way”, de Frank Sinatra. Um alinhamento que o público português conhece bem – afinal, a banda que nasceu do casamento musical entre as famílias ciganas Reyes e Baliardo, no final dos anos 1970, em Arles, França, é presença assídua nos palcos nacionais.

Diogo Piçarra (20 de Junho), Papillon, Bárbara Bandeira (21 de Junho), Sara Correia (22 de Junho), Quim Barreiros e GNR (23 de Junho) são os restantes nomes fortes no cartaz, revelados de uma só vez no início de Maio. O Grande Arraial de Benfica, que vai na 10ª edição, é de entrada livre e costuma encher por completo esta zona do bairro. Além dos concertos, há as inevitáveis roulottes e bancas de comes e bebes, e diversões infantis.

Alameda Padre Álvaro Proença- 20-23 Jun, Qui-Sex 18.00, Sáb 16.00, Dom 10.00. Grátis

