Ground Burger passa a abrir todos os dias – e com donuts ao fim-de-semana

São duas boas notícias de uma assentada: a partir desta semana o Ground Burger passa a estar aberto todos os dias, e de sexta a domingo acrescenta à sua ementa os donuts artesanais que há três semanas fazem as delícias dos clientes.

Ser uma das nossas hamburguerias preferidas tornou-a também num dos restaurantes mais procurados da cidade, com mais dois dias abertos (aos domingos e segundas) talvez agora fique mais fácil arranjar uma mesa no Ground Burger (ou pelo menos com pouco tempo de espera).

E se for numa sexta, sábado ou domingo conte com os donuts da Crush Doughnuts, a marca criada pelos donos do Ground Burger, que em breve terão uma food truck dedicada só a estes doces bem gulosos e vistosos.

A ideia é que até a food truck estar pronta os donuts sejam vendidos aqui, como tem acontecido nos últimos fins-de-semana.

Para chegar à receita destes donuts, Caroline e Gunnar Eng viajaram por alguns países, tal como já tinham feito antes de abrirem o Ground Burger. Foi nos Estados Unidos que aperfeiçoaram a receita, tal como já tinha acontecido também com a hamburgueria, que entrou logo para o top das melhores em Lisboa.

Por enquanto há sete donuts diferentes, mas na food truck terão cerca de 12 sabores. Os preços variam entre os 2,95€ e os 4,50€. Pode pedir para sobremesa ou simplesmente passar por lá e pedir para levar para casa.

