Ground Burger vai fazer “arraial à americana” em Santa Apolónia (e oferecer comida)

O tempo passa. Foi há dez anos que o Ground Burger abriu portas em São Sebastião, mesmo ao lado da Gulbenkian. O resto é história: a Time Out Lisboa viria considerá-los o melhor hambúrguer da cidade, o que viria a abrir-lhes caminho para o Time Out Market. Mais recentemente, em 2024, abriu em Santa Apolónia o terceiro e maior restaurante da marca. É aqui que se vai celebrar o décimo aniversário do Ground Burger esta sexta-feira, 4 de Julho, simbolicamente Dia da Independência dos EUA, com um “arraial à americana”.

A “grande festa de aniversário, celebrando uma década de sabor, autenticidade e inovação”, como se anuncia em comunicado, começa às 18.00. E o Ground Burger está a preparar “várias surpresas” para esse final de dia, “especialmente para as crianças”. Uma coisa já se sabe: até aos 12 anos, os miúdos terão um hambúrguer kids gratuito. Os adultos terão direito a um welcome drink e, no pedido de um hambúrguer, terão batatas fritas de oferta.

“O ambiente promete ser descontraído e animado, com música ao vivo, cerveja artesanal de excelência, jogos e actividades inspiradas na tradição americana, tudo pensado para um final de tarde perfeito”, lê-se no mesmo comunicado. “A festa é de todos e para todos”, continua. “No espírito do 4th of July, dia que celebra a liberdade, a partilha e o convívio”.

O Ground Burger recorda, na mesma nota, o seu pioneirismo em Lisboa, “tendo sido um dos primeiros a introduzir um conceito verdadeiramente dedicado à qualidade e autenticidade do verdadeiro Old School American Burger”. “Desde a sua abertura, há dez anos, que se destaca pela abordagem artesanal, desde a carne 100% Black Angus Certificada, preparada todos os dias, ao pão feito com receita própria, molhos caseiros, tudo feito diariamente, de raiz. Hoje, é uma marca de referência e lidera o segmento de hambúrgueres artesanais na capital”, a que acrescem “mais de 200 referências nacionais e internacionais” de cerveja.

O Ground Burger integra o grupo Gastroco, que detém ainda a Crush Doughnuts e a Brew.

