Há plantas, arte e artesanato no novo mercado verde de Lisboa

A primeira edição do Clorofila, um mercado de plantas, arte e artesanato, está marcada para este domingo, no piso térreo da associação cultural Crew Hassan, no Intendente. O evento, que promove o comércio justo, é a desculpa perfeita para comprar alguns presentes de Natal.

O veganismo, as práticas ecológicas e a sustentabilidade já fazem parte da sua vida? Se sim, o Clorofila – Mercado de Plantas, Arte e Artesanato passará a fazer parte da sua lista de eventos favoritos. Caso contrário, está na hora de se actualizar, antes de Lisboa entrar no novo ano como Capital Verde Europeia. Entre 15 e 22 de Dezembro, a associação cultural Crew Hassan abrirá portas a artistas e artesãos, filmes e activistas e a si, que provavelmente ainda tem compras de Natal para fazer.

Além de plantas de todos os feitios, poderá encontrar arranjos florais da Water Plants, macramés de Nana Matias, dream-catchers de Aneta Winiarska e ilustrações de nomes como Vanessa S., Maria M. Matos, Bina Tangerina, Lizzy, Piotrek Igrek ou Zé Pedro Fernandes. No meio de tantas propostas, também não vão faltar jóias, decorações, cerâmicas, têxteis, cosméticos naturais, gravuras e crochets.

O mercado, a decorrer todos os dias das 15.00 às 22.00, contempla ainda uma exposição de fotografias de João Santos, petiscos vegan confeccionados por Cinza Nunes e conversas sobre os projectos ecológicos da Matéria Cíclica, da Linha Vermelha e da Surfrider.

A curadoria do Clorofila é da responsabilidade da Plataforma Germinal, em parceria com a Crew Hassan e o Cineclube Subterrâneo. Para mais informações, basta seguir a página de Instagram do novo mercado.

Crew Hassan (Rua Andrade, 8A). Seg-Dom 15.00-22.00. Entrada livre.

