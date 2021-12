Há um mercado de Natal erótico e queer a chegar aos Anjos

Brinquedos sexuais, acessórios ou ilustrações: é apenas parte do que vai estar no XXXmas, um mercado erótico e queer que ocupa número 70 da Rua Regueirão dos Anjos, em Lisboa, durante os dias 11 e 12 de Dezembro, das 12.00 às 20.00.

O evento "relaxado, sexpositive, transfeminista" já aconteceu em 2020 e está de volta, desta vez ocupando o piso superior do espaço. A entrada é livre, mas limitada a maiores de 18 anos. Nas bancas estarão sobretudo objectos ligados aos temas "Erótico e Queer", essencialmente de pequenos negócios e artistas locais, revela o comunicado enviado à Time Out.

À margem do mercado há ainda alguma programação paralela, como a exibição da curta-metragem Trópico do meu desejo ou uma sessão de desenho com modelo de shibari (prática que consiste em amarrar o corpo com cordas para efeitos de prazer). A participação é gratuita, mas sujeita a reserva para o e-mail naughtyweekendlisboa@gmail.com, ou

Já o piso térreo do mesmo edifício vai estar ocupado, nos mesmos dias, pela Feira Morta, um evento dedicado à edição de autor e a práticas DIY de edição, com a venda de fanzines, revistas, comics e ilustrações. Trata-se de "um espaço aberto onde se partilha, discute e pensa sobre ilustração, artes plásticas e gráficas, banda-desenhada, desenho e música, promovendo a divulgação da cultura independente actual através do contacto directo e informal entre público e criadores", avança a organização.

Regueirão dos Anjos 70. Sáb-Dom 12.00-20.00. Entrada livre.

