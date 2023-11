Herman José “abre o garrafão” dos 50 anos de carreira em palco

Um mês após ter assinalado os 40 anos do Tal Canal com uma viagem aos bastidores do programa, Herman José prepara-se para celebrar os 50 anos de carreira. Tudo começou em cima de um palco (o do Teatro ABC, com a peça Uma no Cravo, Outra na Ditadura) e será também ao vivo que o humorista português vai assinalar a data. Acompanhado pela Big Band do maestro Pedro Duarte, actua primeiro no Campo Pequeno, no feriado de 5 de Outubro do próximo ano, e depois no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 19 de Outubro.

“A festa dos 50 anos de carreira do Herman José será muito mais do que só um espectáculo, mas sim um pretexto para reviver o seu passado artístico, saborear o presente com muito encantamento e brindar ao futuro, emoldurado por uma orquestra de mais de 20 músicos dirigida pelo seu maestro de há mais de 30 anos – Pedro Duarte”, descreve a promotora a Everything is New.

O verdadeiro artista irá interpretar temas como "A Canção Do Beijinho" (1980), uma cover do tema Saca "El Güisqui Cheli" dos Desmadre 75, ou "Saca O Saca-Rolhas" (1977), uma das músicas escritas por Carlos Paião para Herman José.

Herman José & Big Band. Sagres Campo Pequeno. 5 de outubro 2024 às 21.00. Bilhetes: 20€-65€/ Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota. 19 de outubro 2024 às 21.00. Bilhetes: 24€-65€

