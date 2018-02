‘House of Cards’ tem novos actores para fazer esquecer Kevin Spacey

Depois do escândalo, a normalidade parece voltar à rodagem da série estrela da Netflix. Arrumada a pasta Kevin Spacey, despedido pelo serviço de streaming depois de ter sido acusado de assédio sexual, a nova temporada de House of Cards começa a compor-se. A grande novidade é a entrada de Greg Kinnear e Diane Lane no elenco.

O Presidente Frank Underwood vai ser apenas uma sombra na sexta, e última, temporada de House of Cards, a primeira série original Netflix. Nos novos episódios contaremos apenas com Claire Underwood (Robin Wright), uma decisão que agradou aos fãs da série.

Afinal, Spacey não era a única estrela deste drama político. O desempenho da actriz tem vindo a ganhar destaque, ao mesmo tempo que a sua personagem tem também ganho cada vez mais relevância. A decisão da Netflix de apostar as fichas em Robin Wright, como resposta ao escândalo, foi aliás a resposta óbvia para todos os que há anos acompanham House of Cards.

Sobre as novas entradas no elenco, ainda nada se sabe. A rodagem da série, que será a mais curta de sempre com apenas oito episódios (costumam ser 13), foi retomada nesta quarta-feira e Greg Kinnear e Diane Lane apresentaram-se ao serviço.

São dois pesos pesados, ambos já nomeados para os Óscares. Kinnear foi nomeado em há 20 anos na categoria de Melhor Actor Secundário pelo seu papel em Melhor É Impossível, e Diane Lane foi nomeada em 2003 na categoria principal da representação com Infiel.

Não há ainda uma data de estreia prevista.

