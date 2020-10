Hype Market organiza mercado online com entregas no próprio dia e um ponto de recolha

O mercado decorre no Instagram do Hype Market e no das próprias marcas aderentes, algumas com descontos e lançamentos especiais.

Depois de ter feito o seu regresso ao mercado físico na Avenida da Igreja, o Hype Market teima em não deixar o que o salvou no confinamento: o mundo digital. Nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro, o Hype Market volta a organizar um mercado online com a possibilidade de receber a encomenda no próprio dia.

Chamam-lhe o Hashtag Market por funcionar essencialmente através do Instagram e da partilha de conteúdos por parte da página do Hype Market e das próprias marcas aderentes. E como é que funciona? Ao longo do fim-de-semana, a clientela pode encontrar dezenas de pequenos negócios na conta de Instagram do Hype Market, sendo que as partilhas são feitas sempre com o hashtag #HYPEMARKETPOPUP. Aí terão acesso a todas as marcas envolvidas, às promoções exclusivas de algumas marcas e a novos lançamentos.

“O que nós estamos a criar é um local onde, com um investimento muito reduzido, os pequenos empreendedores que todos os dias criam novos negócios nas suas casas possam chegar a todo o país e estrangeiro e em paralelo conhecer novos parceiros”, explica a organização.

Nesta edição haverá uma novidade, sobretudo para quem se desloca em Lisboa – haverá um pick up point para levantamento de encomendas, no mesmo local onde decorrem as edições físicas do Hype Market (Piso 1 do GoPark, na Avenida da Igreja, 37E). Além disso, são várias as marcas que estão disponíveis para fazer a entrega da encomenda durante os dias do mercado em casa do cliente ou noutro local dentro da área geográfica definida pelo próprio expositor.

Para quem tem uma marca e está interessado em participar, basta inscrever-se aqui e seguir o guião da organização.

