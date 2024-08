Já pode fazer compras na nova A Vida Portuguesa do Chiado

A emblemática loja de Catarina Portas fechou definitivamente a 21 de Julho. Cerca de duas semanas depois, já A Vida Portuguesa reabria portas umas ruas abaixo, onde durante mais de um século morou a Férin, livraria histórica encerrada em 2023. Não é só a marca – ímpar no segmento da nostalgia, mas também da revitalização de velhas insígnias nacionais – que é devolvida ao Chiado, mas também os interiores de uma casa que ajudam a contar a história do comércio tradicional lisboeta.

Antes de qualquer outro produto, saltam à vista as madeiras escuras que marcavam a paleta da antiga livraria, que aqui se manteve aberta durante 183 anos. Quanto à nova inquilina, limitou-se a enaltecer as estantes e balcões herdados. Os livros, tal como prometido, foram mantidos na primeira linha da loja, uma forma de manter viva a tradição livreira do espaço.

Mas a selecção de artigos vai muito além dos livros. Há perfumaria, mercearia, bebidas espirituosas, uma dose generosa de faianças Bordallo Pinheiro, brinquedos, papelaria, objectos e têxteis para a casa e, em particular, para a cozinha.

Mas isto é só metade do que a nova localização d'A Vida Portuguesa no Chiado vai ter. Por abrir está ainda o piso inferior da loja, com deverá estar pronto algures no próximo Outono.

Rua Nova do Almada, 72 (Chiado). Seg-Sáb 10.00-19.30, Dom 11.00-19.30

