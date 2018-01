Já são conhecidos os intérpretes do Festival da Canção

Foram divulgadas nesta quinta-feira os 26 temas e respectivos intérpretes que vão marcar presença na próxima edição do Festival da Canção.

Uma plateia muito bem composta aguardava as novidades na Fábrica do Pão do Hub Criativo do Beato. E foi debaixo de gigantes pás de padeiros que começou oficialmente a ser fermentado o agora muito aguardado Festival da Canção. Foi em Setembro passado que ficámos a conhecer a mais recente fornada de compositores que tinham uma importante missão a seu cargo sem contar com a criação de temas vencedores para o certame: a escolha dos intérpretes.

E há um grande regresso ao Festival da Canção: a cantora Anabela foi a escolha de Fernando Tordo para interpretar a música "Para Te Dar Abrigo", um tema com letra de Tiago Torres da Silva. Perguntámos à cantora como sente com este regresso ao palco onde já foi vencedora com o clássico "A Cidade (Até Ser Dia)", que lhe valeu a 10ª posição no Eurovisão de 1993. "É um regresso muito feliz, estou muito contente por vir participar num festival que é completamente novo. Estamos a assistir a um movimento de qualificação, de viragem do festival, que realmente foi proporcionado pelo Salvador Sobral e pela Luísa Sobral e que elevou aqui a qualidade de intérpretes e de compositores. E depois esta multiculturalidade extraordinária. Acho que isto é um grande desafio, passados 25 anos, voltar a desafiar-me." E será que Tordo/Anabela é uma dupla vencedora? "Vamos ver. Vamos fazer o nosso melhor, com tudo aquilo que temos para dar. E depois o público é que sabe. Não é o mais importante. É importante fazer boa figura, temos a certeza que temos uma canção excelente, de grande qualidade, muito divertida, com uma letra do Tiago Torres da Silva muito gira", concluiu.

Anabela abordou a questão da multiculturalidade, referindo-se à presença dos compositores Mallu Magalhães e Tito Paris que para intérpretes escolheram, respectivamente, a cantora Beatriz Pessoa e Maria Inês Paris, sobrinha de Tito e ex-concorrente de um programa televisivo de talentos. Os compositores José Cid, JP Simões, Diogo Piçarra, Janeiro (a escolha de Salvador Sobral), Daniel Onís (escolha do programa MasterClass da Antena 1) e Peter Serrado (seleccionado no concurso da Antena 1) chegaram-se à frente também como intérpretes.

Já o júri do Festival da Canção será presidido por Júlio Isidro, ao qual se juntam Ana Bacalhau, Ana Markl, António Avelar Pinho (também conhecido como Avô Cantigas), Carlão, Luísa Sobral, Mário Lopes, Sara Tavares e Tozé Brito. O voto destes ilustres vai valer 50% da nota final nas semifinais e final e a outra metade estará sujeita à avaliação do público.

A primeira semifinal (18 de Fevereiro) será apresentada por Jorge Gabriel e José Carlos Malato, a 2ª semifinal (25 de Fevereiro) por Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira e a final, marcada para 4 de Março no Multiusos de Guimarães, por Filomena Cautela e Pedro Fernandes. A cobertura do Green Room estará assegurada na final por Inês Lopes Gonçalves.

Fique com a lista completa de canções, compositores e intérpretes e comece a fazer as suas apostas:

1ª Semifinal - 18 de Fevereiro

- “Só Por Ela”. Música e letra: Diogo Clemente; Intérprete: Peu Madureira

- “Para Te Dar Abrigo”. Música: Fernando Tordo; Letra: Tiago Torres da Silva; Intérprete: Anabela

- “Anda Estragar-me Os Planos”. Música e letra: Francisca Cortesão e Afonso Cabral; Intérprete: Joana Barra Vaz

- “(Sem Título)”. Música, letra e intérprete: Janeiro

- “Sem Medo”. Música e letra: Jorge Palma; Intérprete: Catarina Miranda

- “O Som da Guitarra É A Alma De Um Povo”. Música e letra: José Cid; Intérprete: José Cid e Gonçalo Tavares

- “Alvoroço”. Música, letra e intérprete: JP Simões

- “Para Não Sorrir Eu Não Preciso de Nada”. Música e letra: Júlio Resende; Intérprete: Catarina Miranda

- “Zero a Zero”. Música e letra: Luís Nunes (Benjamim); Intérprete: Joana Espadinha

- “Eu Te Amo”. Música e letra: Mallu Magalhães; Intérprete: Beatriz Pessoa

- “Austrália”. Música: Nuno Rafael; Letra: Samuel Úria; Intérprete: Bruno Vasconcelos

- “A Mesma Canção”. Música: Paulo Praça; Letra: Nuno Miguel Guedes; Intérprete: Maria Amaral

- “Com Costo Amigo”. Música: Rita Dias e Filipe Almeida; Intérprete e letra: Rita Dias

2ª Semifinal - 25 de Fevereiro

- ”Mensageira”. Música e letra: Aline Frazão; Intérprete: Susana Travassos

- “O Voo das Cegonhas

- “All Over Again”. Música e letra: Bruno Cardoso; Intérprete: Lili

- “Sobre Nós”. Música: Capicua, Luís Montenegro, João Rodrigues e Sérgio Alves; Letra: Capicua; Intérprete: Tamin

- “Pra Lá do Rio”. Música, letra e intérprete: Daniela Onís

- “Canção do Fim”. Música, letra e intérprete: Diogo Piçarra

- “Amor Veloz”. Música: Francisco Rebelo; Letra: Márcio Silva; Intérprete: David Pessoa

- “O Jardim”. Música e letra: Isaura; Intérprete: Cláudia Pascoal

- “Anda Daí”. Música: João Afonso; Letra: José Moz Carrapa; Intérprete: Rita Ruivo

- “Arco-Íris (Assim Cantou Zaratustra). Música e letra: Miguel Ângelo; Intérprete: Dora Fidalgo

- “Patati Patata”. Música e letra: Paulo Flores; Intérprete: Minnie & Rhayra

- “Sunset”. Música, letra e intérprete: Peter Serrado

- “Bandeira Azul”. Música e letra: Tito Paris; Intérprete: Maria Inês Paris

