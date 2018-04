Jantar a quatro mãos no Belcanto: Ana Roš junta-se a Avillez

Prepare o estômago e a carteira. É já na próxima quarta-feira, dia 11 de Abril, que José Avillez prepara o jantar com a chef Ana Roš. Como vão casar os sabores portugueses e eslovenos no Belcanto

Roš, de visita a Lisboa para falar sobre o peixe do Adriático na 11.ª edição do Peixe em Lisboa, vai aproveitar a visita para preparar um jantar a quatro mãos com Avillez. A ideia é explorar sabores e reavivar tradições. “É com enorme entusiasmo que recebemos Ana Roš no Belcanto. Acreditamos que o diálogo entre diferentes gastronomias e diferentes equipas é extremamente enriquecedor, especialmente quando existe a oportunidade de o fazer com uma chef tão talentosa, que se tem destacado no panorama internacional”, elogia Avillez em comunicado.

A experiência custa 125€ por pessoa (sem bebidas incluídas) e inclui as ''pedras'' de grão e bacalhau, a pinça de lavagante com maionese de yuzu ou a sandwich de marisco/pão velho, mexilhão e grelos. O menu inclui ainda robalo com abacate fumado, óleo de pistácio, raspa de lima e dashi ou um prato de lula grelhada recheada com o seu arroz, raspa de Limão, emulsão de tutano e pancetta.

Ana Roš abandonou os esquis e os estudos de Relações Internacionais para, no ano de 2000, começar a gerir o restaurante Hiša Franko, na pequena vila eslovena de Kobarid. Mas não ficou por aqui. O que lhe faltava em experiência, tinha de sobra em vontade. Conseguiu estagiar no famoso El Bulli, de Ferran Adrià (com três estrelas Michelin) e, em 2017, conquistou o título de Melhor Chef Feminina do Mundo, atribuído na cerimónia The World's 50 Best Restaurants. Tem ainda um episódio sobre ela na série Chef's Table, da Netflix.

O jantar começa às 19.00 e acaba às 23.00 e está limitado a 28 pessoas.

