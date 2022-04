Jantares onde se juntam os melhores chefs e muito mais para os 30 anos do Vila Vita

No dia 19 de Junho, há um jantar com todos os chefs com duas estrelas Michelin em Portugal. Em Agosto, repete-se a proeza, mas com chefs com três estrelas Michelin no mundo.

Ao fim de três décadas, o resort de luxo do Algarve continua a afirmar-se como paragem obrigatória para todos os amantes da boa vida, especialmente da boa gastronomia, ou não fosse esta a casa do Ocean, o restaurante comandado pelo austríaco Hans Neuner, com duas estrelas Michelin. A boa notícia é que nos próximos meses a fasquia eleva-se com a celebração do aniversário que promete 30 eventos ao longo de 30 semanas. O destaque vai, talvez, para os jantares “Reach for the Stars”, que vão reunir uma constelação única de estrelas Michelin, de Portugal, mas de fora também.

Não é a primeira vez que jantares a várias mãos acontecem no Vila Vita Parc Resort & Spa, mas os que estão marcados para os próximos meses serão realmente especiais, como é o caso do jantar “Reach for the Stars, Portugal Edition”, marcado para 19 de Junho. Nesta noite, Neuner partilhará a cozinha com, nada mais nada menos que, Dieter Koschina (Vila Joya), José Avillez (Belcanto), Henrique Sá Pessoa (Alma), Rui Paula (Casa de Chá de Boa Nova), Ricardo Costa (The Yeatman) e Benoît Sinthon (Il Gallo d´Oro) – todos os chefs que em Portugal têm duas estrelas Michelin. Anuncia-se “uma tempestade de sabores”. “Um evento único com um menu de degustação que vale 14 estrelas e que superará o sonho de qualquer foodie”, lê-se no site. O valor do jantar será de 390€ (com harmonização de vinhos) e as reservas abrirão em breve.

Mais tarde, a 2 de Agosto, adivinha-se outra noite memorável, com a versão planetária deste “Reach for the Stars”, onde se juntarão na cozinha dez chefs internacionalmente conhecidos, todos com três estrelas Michelin. São eles Gert De Mangeleer (Hertog Jan, Bélgica), Juan Amador (Amador, Áustria), Paolo Casagrande (Lasarte, Espanha), Jan Hartwig (Atelier, Alemanha), Jacob Jan Boerma (De Leest, Países Baixos), Christian Bau (Victor's Fine Dining, Alemanha), Julien Royer (Odette, Singapura), Klaus Erfort (Gästehaus Klaus Erfort, Alemanha), Sven Elverfeld (Aqua, Alemanha), Peter Knogl (Cheval Blanc, Suíça). O menu terá o preço de 490€.

Mas há mais, muito mais. Noites dedicadas à cozinha asiática (um dos jantares será com o chef Pedro Almeida, do estrelado Midori), francesa (outra noite conta com o chef André Lança Cordeiro, do Essencial) ou espanhola, mas também à cozinha sustentável.

Sendo o Vila Vita Parc Resort & Spa um hotel completo, a celebração estende-se também à área do bem-estar e da cultura, havendo vários concertos agendados, de Bárbara Tinoco e Tiago Bettencourt a António Zambujo.

A programação completa, que se estende até Novembro, está no site do hotel, que ainda no ano passado foi considerado pela revista Condé Nast Traveler como um dos melhores destinos de resort com spa. Na mesma altura, o Ocean conquistou o título de "The Global Restaurant of the Year 2021" nos The World Luxury Awards.

+ A nova edição da Time Out Lisboa já chegou às bancas

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana