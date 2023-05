Jeferson Dias, do resort Palmares, em Lagos, é o chef do ano

Jeferson Dias, o terceiro cozinheiro do restaurante Al Sud (uma estrela Michelin), no Palmares Ocean Living & Golf Resort, em Lagos, é o vencedor da 34.ª edição do "Chef Cozinheiro do Ano" (CCA), um dos mais importantes concursos de cozinha para profissionais em Portugal. Na final, que teve lugar esta quarta-feira, no Centro Multiusos de Lamego, o chef conquistou o júri com um menu composto por sabores algarvios.

“Trabalho no Algarve há seis anos. Tenho vindo a crescer muito como cozinheiro lá e achei que devia trazer estes sabores, com os quais me identifico”, afirmou Jeferson Dias à agência Lusa. O cozinheiro apresentou um aveludado de cogumelos como amuse bouche, seguindo-se uma açorda de bacalhau e berbigão como entrada. Para prato de peixe, preparou um pregado em aromas de caldeirada e a carne foi uma presa nos aromas do cozido. Por fim, uma sobremesa de amêndoa, gila e mel. Foram cinco horas e meia de prova.

Este ano, a medalha de prata ficou entregue a António Freitas do restaurante Casa Velha, na Quinta do Lago, e em 3.º lugar ficou Diogo Novais Pereira, do restaurante Porinhos, em Fafe. A distinção Helmut Ziebell, que premeia o carácter inovador das técnicas apresentadas, foi entregue a João Pereira, do hotel Villa Batalha, na Batalha. Marco Coutada, do Vale da Corga, Trofa, venceu o prémio sustentabilidade. Também chegou à final António Queiroz Pinto, do Restaurante de Tormes, Baião.

A compor o júri estiverem António Bóia (JNcQUOI e presidente de júri), António Loureiro (A Cozinha, uma estrela Michelin e CCA 2014), Paulo Pinto (Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal), João Oliveira (Vista, uma estrela Michelin), Luís Gaspar (Sala de Corte, Brilhante e Pica-Pau e CCA 2017). Ana Magalhães (Six Senses Douro Valley), a vencedora da edição passada, foi jurada observadora.

“A final teve por parte de todos os concorrentes um nível altíssimo, muito trabalho preparatório e nitidamente uma forte evolução face às etapas regionais”, disse António Bóia, citado pela agência de notícias. “Ouviram-nos, trabalharam e o nível subiu muito”, acrescentou.

Jeferson Dias é o terceiro chef do resort Palmares a conseguir esta distinção, depois de Louis Anjos (CCA 2012) e Ricardo Luz (CCA 2019). O cozinheiro é natural de Goioerê, Brasil, mas vive há 20 anos em Portugal.

+ Edição especial da Time Out Lisboa: à descoberta do Barreiro

+ Possível festa do Benfica obriga Feira do Livro a cancelar ou reagendar 155 eventos