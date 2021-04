JNcQUOI Asia tem um novo bar com happy hour e cocktails de autor

A reabertura dos espaços JNcQUOI, Avenida e Asia, fez-se com pompa e circunstância, que é como quem diz novidades na carta e uma nova loja Fashion Clinic, que passou a ocupar parte do espaço do JNcQUOI Asia. Agora, no espaço contíguo à loja, nasce um novo bar, o Ganda. Fica no interior do restaurante, tem cocktails de autor e novos pratos na carta assinada pelo chef Mário Esteves.

O novo bar interior foi concebido, tal como todo o empreendimento, pelo arquitecto Lázaro Rosa-Violán e não destoa da decoração da restante sala, com tons quentes, tendo acesso directo ao terraço exterior do restaurante, onde os néones e caracteres remetem para cidades asiáticas.

DR

O menu de cocktails pensado pelo bartender André Melhor inclui bebidas como o Oriental Martini (13€), com gin, pandan e cardamomo, cointreau, porto seco, lichia, limão e pó de pandan; o Chang Thai (12€) com vodka de coco com lima kaffir e citronela, xarope de galanga e malagueta, sumo de ananás e chili flakes; ou o Ceremony (13€), com vodka, shochu, midori, matcha e soda de genmaicha.

Todos os dias, entre as 16.00 e as 18.00, há uma happy hour com todos os cocktails da carta ao preço fixo de 7€. Aproveite o período mágico para um lanche asiático reforçado, onde pode provar o novo tártaro de atum (25€), o bao de caranguejo de casca mole com molho kimchi e abacate (19) ou o camarão tigre com molho três sabores (45€).

Se preferir um jantar à séria, mas quiser ficar nesta parte mais discreta da sala, pode também pedir qualquer outro prato da carta principal do restaurante e comê-lo ao balcão ou nas mesas do bar Ganda.

Avenida da Liberdade, 144 (Avenida). Seg-Sex 12.00-22.30.

