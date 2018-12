João Rodrigues prepara jantar Matéria com mais dois chefs estrela Michelin

João Rodrigues soma e segue com os seus jantares Matéria. O próximo está marcado para dia 14 de Dezembro às 19.30, no Feitoria.

Para o 6.º jantar Matéria, dedicado à região de Trás-os-Montes, João Rodrigues convidou Rafa Costa e Silva, chef do Lasai, no Rio de Janeiro, com uma estrela Michelin, e Óscar Gonçalves, do restaurante G Pousada, que recebeu a primeira insígnia dourada este ano na cerimónia do Guia Michelin que aconteceu em Lisboa no dia 21 de Novembro.

João Rodrigues cimentou o menu Matéria no Feitoria no final de 2016, trazendo para a mesa informação sobre aquilo que está no prato, dando destaque ao triângulo produto-produtor-cozinheiro. Depois vieram os jantares Matéria, em Outubro do último ano, para os quais convida chefs internacionais para conhecerem um produto português e depois trabalhá-lo na cozinha do Feitoria.

Para este jantar dedicado a Trás-os-Montes, João Rodrigues será o guia de uma viagem gastronómica de três dias: juntamento, com os dois chefs vão conhecer os pequenos produtores e os produtos da região, entre os quais o porco bísaro, os cogumelos, o fumeiro e o cuscuz transmontano.

O menu é surpresa e a harmonização de vinhos será feita com vinhos da região, com escolha do sommelier André Figuinha.

Doca do Bom Sucesso. 14 de Dezembro, 19.30. Reservas: 21 040 0200. 140€ por pessoa com wine pairing.

+ Restaurantes com estrela Michelin em Lisboa