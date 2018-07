Junto ao Adamastor nasceu um mercado de artistas

É um filho do Orçamento Participativo e vai andar a animar o Miradouro de Santa Catarina. A primeira edição do mercado arrancou este fim-de-semana, mas há mais à vista.

Place du Tertre. O histórico mercado de artistas perto do cume do bairro de Montmartre, em Paris, é há muito um ponto turístico a visitar. E serviu de inspiração para o Projeto 181 do último Orçamento Participativo, inicialmente baptizado de Dar alma ao Adamastor e que previa a criação neste local de uma mostra comercial de trabalhos artísticos feitos por alfacinhas.

Agora chama-se Santa Catarina – Feira de Arte e sai à rua aos fins de semana a cada quinze dias até ao final de Outubro e tem por principal objectivo apoiar a produção artística local. Para não se perder no tempo aqui vão as próximas datas: 27 e 28 de Julho; 10, 11, 24 e 25 de Agosto; 7, 8, 21 e 22 de Setembro; e 12, 13, 26 e 27 de Outubro. Para visitar das 12.00 às 20.00 no adro entre o Verride Palácio Santa Catarina e a Esplanada O Adamastor.

